HABER

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı'na başvuru için yarın son gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğitimcilerin yetiştirilmesini hedefleyen yüksek lisans programına başvuru süresi yarın sona eriyor

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, ana dilleri Türkçeyi öğretmek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" için başvuru süresi yarın doluyor.

YTB'den yapılan açıklamada, Sakarya, Akdeniz, Hacettepe, Necmettin Erbakan ve Yıldız Teknik üniversiteleri iş birliğiyle geliştirilen, yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretecek nitelikli ve donanımlı eğitimcilerin yetiştirilmesini amaçlayan programa başvuru için son günün yarın olduğu hatırlatıldı.

Program kapsamında yurt dışında yaşayan çocuklara ana dillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra Türk kültürünü, yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğitimcilerin yetiştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

- Ki̇mler başvurabilir?

YTB'nin açıklamasında, Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı'nın, üniversite eğitimini Türkiye'de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış, halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlıların başvurusuna açık olduğu belirtildi.

Programa kabul edilecek adaylardan, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına ana dillerini öğretme konusunda rol üstlenmesinin beklendiği ifade edildi.

Program, iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı iki yarıyıldan oluşan staj ve tez dönemini kapsayacak şekilde iki yıldan oluşuyor.

- Aylık burs ve ücretsiz konaklama imkanı

Programa kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları YTB tarafından karşılanacak. Ayrıca, öğrencilere aylık burs ve ücretsiz konaklama imkanı sunuluyor.

YTB'nin açıklamasında adayların, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına ana dillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklendiğinin altı çizildi.

Adayların programla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve başvuru yapmak için https://www.ytb.gov.tr/turkceylp/ adresini ziyaret edebileceği kaydedildi.

PARTNERGünde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!Günde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!
GÜNCELLEME - Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralıGÜNCELLEME - Sakarya'da trafik kazası: 8 ölü, 2 yaralı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık dahaKahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Y başvuru Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Pr

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Basın mensuplarını şoke eden çıkış: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.