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  4. Hindistan'da lunaparkta yangın faciası! 27 kişi öldü

Hindistan'da lunaparkta yangın faciası! 27 kişi öldü

25.05.2024 23:24
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir lunaparkta çıkan yangın faciaya dönüştü. Yangında 9'u çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hindistan'da lunaparkta yangın faciası! 27 kişi öldü

NDTV kanalının haberine göre, Rajkot kentindeki lunaparkta akşam saatlerinde yangın çıktı. Yetkililer, sebebi henüz tespit edilemeyen yangında 9'u çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha fazla can kaybı olabileceği ifade edilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

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SORUŞTURMA İÇİN ÖZEL EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirdiğini duyurdu. Polis lunaparkın sahibinin gözaltına alındığını duyururken, yetkililer kurbanların ailelerine 12 bin 400'er dolar tazminat ödeneceği bilgisini paylaştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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