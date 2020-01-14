Türkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor

Yapılan anlaşmayla Nesine.com, ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru oldu. Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus'ta düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu katıldı. TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de toplantıyı salonda takip etti. KADIN VOLEYBOL TAKIMINA TEBRİK İmza töreninde konuşan Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiğini hatırlatarak, "Kadın Voleybol Milli Takımı'mızın sporcularını ve yöneticileri tebrik ediyorum. Umarım haziran ayında Kanada'da yapılacak elemelerin ardından Erkek Basketbol Milli Takımı'mız da temsil hakkı kazanır ve bizleri gururlandırır" ifadelerini kullandı. HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN NESINE.COM'A ÖVGÜ İş birliği yaptıkları Nesine.com'un Türk sporuna sağladığı katkıyla da örnek bir duruş sergilediğini aktaran Türkoğlu, "Uzun zamandır Türk sporuna kaynak yaratan projelerde görmeye alıştığımız Nesine.com, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarından hem ING Basketbol Süper Ligi hem de Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olacak. İş birliği için Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu'na teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK" Başkan Türkoğlu, Türk basketbolunun her alanda yükselişini hız kesmeden sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kulüp takımlarımızın uluslararası turnuvalardaki başarıları, liglerimizin hem kadınlar hem de erkeklerdeki kalitesindeki bu yükseliş bizleri gururlandırıyor. Yükselişi sürdürdüğümüz diğer bir alan da federasyonumuzun finansal kaynaklarında geldiğimiz noktadır. Göreve geldiğimiz döneme kıyasla finansal konularda önemli bir aşama kaydetmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda sponsorlarımızın yadsınamaz katkıları bulunmaktadır. 2016'dan bu yana sponsor sayımızı yüzde 40, sponsorluk ve yayın gelirlerimizi yüzde 68 artırmış bulunmaktayız. Mali yapımızı Türk basketboluna artı değer olarak yansıttık. Basketbol heyecanını geniş kitlelere yaymakta birbirinden kıymetli marka ve kurumların desteğini almak ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Basketbola duyulan bu güvenin sponsorlarımız için bir itibar kaynağına dönüşmesinde kararlılıkla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Nesine.com ile imzaladığımız anlaşma basketbolumuza artı katabilmek adına bizlere heyecan veriyor. Türk sporunun değerini daha artırmak, basketbol sevgisinin toplumun her alanında, ülkenin her yerine yayılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedeflerimize giden yolda bizimle aynı amacı taşıyan herkese kapımız her zaman açıktır. Nesine.com ile yaptığımız anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

"BASKETBOL DÜNYASINA ÇOK GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPTIK" Halit Gülbakanoğlu ise sponsorluk faaliyetlerine her yıl önemli bir bütçe ayırdıklarını vurgulayarak, "Sporun olduğu her platforma destek vermemiz gerektiğine inanıyoruz. 10 yılı aşkın süredir hem yurt içinde hem de yurt dışında bu düşünceyle devam ediyoruz. Futbolda Anadolu kulüplerimizle başladığımız, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi lokomotif kulüplerimizle devam ettiğimiz bir sponsorluk sürecimiz var. Uzun zamandır THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası ile sponsorluklarımız devam ediyor. Bugün basketbol dünyasına çok güçlü bir giriş yaptığımızı düşünüyoruz" şeklinde görüş belirtti. "TOKYO BİLETİNİ ALACAĞIZ" TBF'nin yaptığı uygulamalarla basketbolun değerini yükselttiğini dile getiren Gülbakanoğlu, "Biz de bu yükselen değerin sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz ve çok keyifliyiz. Kadın Voleybol Takımı'mızın bize yaşattığı gururu eminim haziran ayından basketbol takımı için yaşayacağız ve Tokyo biletini alacağız" değerlendirmesinde bulundu. Gülbakanoğlu, anlaşma kapsamında ING Basketbol Süper Ligi maçlarının web siteleri ve diğer platformlar üzerinden canlı yayımlanacağını sözlerine ekledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in ABD asıllı basketbolcusu Shane Larkin'i A Milli Takım'da görmek istediklerini belirterek, tecrübeli oyun kurucu ile bu hafta içinde görüşeceklerini söyledi. SHANE LARKIN AÇIKLAMASI: BU HAFTA İÇİNDE BİREBİR GÖRÜŞECEĞİZ Türkoğlu, federasyonun imzaladığı bir sponsorluk anlaşmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'da oynamak istediğini dile getiren Larkin'in menajeriyle geçen günlerde menajeri ile görüştüklerini belirten Türkoğlu, "Bu hafta içinde de birebir görüşeceğiz. Onunla konuştuktan sonra daha net bir açıklama daha doğru olur. Kendisi beğendiğimiz, THY Avrupa Ligi'nin en başarılı oyuncusu. Böyle değerli bir oyuncuyu takımda gerek ben görmek isterim, gerekse teknik ekip görmek ister. Oyuncuyla konuşmadan bir şeyler söylemek doğru olmayabilir" diye konuştu. "ALL-STAR ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR ORGANİZASYON" Sinan Erdem Spor Salonu’nda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ve ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020'ye ilginin yüksek olduğunu belirten Türkoğlu, "Çok önemsediğimiz bir organizasyon. Bu yoğun tempolarında bizi yalnız bırakmadıkları için antrenörlerimiz Ergin Ataman ve Ufuk Sarıca ile tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Pazar günü herkesin ailesiyle gelip güzel bir vakit geçirmesini istiyoruz. Bu zamana kadar yaklaşık 10 bin bilet sattık. Demek ki geçen sene güzel şeyler yapmışız ki haklımız tekrar bu organizasyona sahip çıkıyor. Onlara da ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu tip organizasyonlar onların katılımıyla güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

"HAKEM HATALARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN PROFESYONEL BİR EKİP KURDUK" TBF Başkanı, her organizasyonda hakem hatası yaşandığını belirterek, Türkiye'de hataların en aza inmesi için çalıştıklarını söyledi. THY Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarında yaşanan hakem hatalarına ve Avrupa Ligi'nin bazı pozisyonlarla ilgili özür dilemesine değinen Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti: "Hakem arkadaşlarımız işini mümkün olduğunca iyi yapmaya çalışıyor. Benzer süreçlerle biz de zaman zaman karşılaşıyoruz. Mutlaka onlar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlardır. Hatalarını görüp, bunu söylemeleri de büyük bir erdem. Bu anlamda Avrupa Ligi'nin iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Kasıtlı bir şey olmadığı sürece hakemler dünyanın her yerinde hatalar yapıyor. Bizim hakemlerimiz de zaman zaman hatalar yapıyor. Biz de bunu en aza indirmek için profesyonel bir ekip kurduk. Onları daha iyi eğitmek ve tecrübelendirmek için çalışamlar yapıyoruz. Zaman zaman bu konularla karşılaşıyoruz ama hakemlerimiz görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hiç kimse bunun altında bir kasıt aramasın. Ülke olarak bunu en şiddetli şekilde yaşadığımızı düşünüyoruz. Her mağlubiyetten sonra her branşta en kolay eleştirilen hep hakemler olmuştur. Bana göre bu sporda olmaması gereken şeyler."