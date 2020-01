Türkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Başkan Türkoğlu, Türk basketbolunun her alanda yükselişini hız kesmeden sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kulüp takımlarımızın uluslararası turnuvalardaki başarıları, liglerimizin hem kadınlar hem de erkeklerdeki kalitesindeki bu yükseliş bizleri gururlandırıyor. Yükselişi sürdürdüğümüz diğer bir alan da federasyonumuzun finansal kaynaklarında geldiğimiz noktadır. Göreve geldiğimiz döneme kıyasla finansal konularda önemli bir aşama kaydetmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda sponsorlarımızın yadsınamaz katkıları bulunmaktadır. 2016'dan bu yana sponsor sayımızı yüzde 40, sponsorluk ve yayın gelirlerimizi yüzde 68 artırmış bulunmaktayız. Mali yapımızı Türk basketboluna artı değer olarak yansıttık. Basketbol heyecanını geniş kitlelere yaymakta birbirinden kıymetli marka ve kurumların desteğini almak ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Basketbola duyulan bu güvenin sponsorlarımız için bir itibar kaynağına dönüşmesinde kararlılıkla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Nesine.com ile imzaladığımız anlaşma basketbolumuza artı katabilmek adına bizlere heyecan veriyor. Türk sporunun değerini daha artırmak, basketbol sevgisinin toplumun her alanında, ülkenin her yerine yayılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedeflerimize giden yolda bizimle aynı amacı taşıyan herkese kapımız her zaman açıktır. Nesine.com ile yaptığımız anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."