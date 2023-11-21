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Türkiye bu kez bunu konuşuyor! 'Araba Bank' skandalı, vurgunun miktarı dudak uçuklattı

21.11.2023 08:44 | Son Güncelleme:
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Sıfır araç vaadi satışıyla yüzlerce kişiden milyonlarca TL para topladılar. "6 ay, 6 bin km şartını tamamlayınca araçları sizlere devredeceğiz" dediler ama öyle olmadı. Türkiye bu kez de 'Araba Bank' skandalıyla çalkalanıyor. Vurgunun miktarının 1 milyar TL'yi bulduğu tahmin ediliyor.

Türkiye bu kez bunu konuşuyor! 'Araba Bank' skandalı, vurgunun miktarı dudak uçuklattı

Paraları peşin aldılar, "Araçları 6 ay sonra 6 bin km'yi doldurunca üstünüze devredeceğiz" dediler. Bu yöntemle filo araç satış firmaları yüz milyonlarca TL'lik vurgun yaptı, sonunda da yakayı ele verdiler.

3'ÜNCÜ ARACI ALMAK İSTEDİ, MAĞDUR OLDU

Araç filo firmaları iddiaya göre 2 büyük şirketle anlaştı. Kimsenin araç bulamadığı dönemde yüzlerce araç aldı. Mağdurlardan D.Ö. geçtiğimiz yılbaşında 2 araç için anlaşmıştı. Parasını ödedi, 6'ncı ayın sonunda iki aracının da devrini aldı. 3'üncü aracı almak isteyen D.Ö., 1 milyon TL'den fazla ödeme yaptı ama mağdur oldu.

"ARABALARI HACİZ YOLUYLA POLİS KALDIRDI"

Mağdur, D.Ö, "Başlangıçta araçları sağlam gününde teslim ederek TIR'larla, çekicilerle araçları getirdiler. 6 ayı, kanun olduğu için bekliyoruz. Filo halde araçları daha uygun alıyorlar ve araç bulabiliyorlar. Biz de en çok buna güveniyoruz. Araçları teslim aldılar, çoğu zaman binen oldu ama devrini alamayanlar da oldu. Arabalarını haciz yoluyla polis kaldırdı." dedi.

"DEVAMLI İNSANLARI OYALADILAR"

Mağdur M.Y. ise "500 milyon-1 milyar TL arası bir vurgundan bahsediliyor. Devamlı 'Vereceğiz, halletmeye çalışıyoruz" diye insanları oyalıyorlar." dedi.

'TAKLA' YÖNTEMİNİ KULLANMIŞLAR

Show Haber'in haberine göre polisin düzenlediği operasyonda şüphelilerin 'takla' yöntemi ile araçları 3'üncü şahıslara devrettiği öğrenildi.

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dolandırıcılık sıfır otomobil
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