Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem beklenen iller! 24 şehir için uyarı geldi, 7 il yüksek riskli...

Deprem ülkesinde yaşadığımızın her fırsatta altını çizen ve bir an önce önlem almak gerektiği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, dikkat çeken yeni bir çalışmaya imza attı. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın yaptığı bir çalışma gündem oldu. Jeoloji Mühendisleri Odası altından doğrudan fay hattı geçen 24 il incelemeye aldı.

DEPREM TEHLİKESİNDEKİ 24 İL

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın incelemesi Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.

BAZI İLLER İÇİN DEPREM RİSKİ ARAŞTIRMALARI BAŞLADI

Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.

İLK SIRADA MARMARA BÖLGESİ YER ALIYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.

YÜKSEK RİSKLİ 7 İL

Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.

