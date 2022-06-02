Türkiye'de bir ilk! Tanju Özcan'ın Hacer Çınar'a sözleri sonrası mahkemeden dikkat çeken karar

Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” demişti. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yapmıştı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepkilere neden olmuştu.

KADIN MECLİS ÜYESİNE 30 GÜN KORUMA KARARI

Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı.

Mahkeme, Çınar'ın 'Tedbir' talebini kabul etti. Mahkemenin verdiği kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Belediye meclis toplantısında görüşülen konu hakkında yapılan açık oylamada mağdurun el kaldırarak oy kullandığı, aleyhine tedbir talep olunanın mağdurun oy kullanma sırasındaki hakaretini kendisine el sallama olarak yorumlandığı ve ''Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi , Allah Allah... Ama ayıp oluyor böyle el sallamak falan, ben evli barklı adamım öyle şey olmaz canım.'' şeklinde beyanda bulunduğu, mağdurun söyleme karşı rahatsızlığını dile getirir şekilde beyanda bulunduğu, olayla ilgili 31 Mayıs tarihli paylaşımda da olaya dair, 'Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum' şeklinde paylaşımda bulunduğu dikkate alındığında ve mağdurun el kaldırarak oy kullanma fiilinin belediye meclis oturumunda gerçekleşmesi, olay esnasında aleyhine tedbir talep olunanın yorumladığı şekilde el sallama gibi bir eylemin gerçekleşmesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, iffetine saldırı gerçekleştiğine, mağdurun kendisine ilgi gösterir mahiyette davranışta bulunduğuna yönelik ithamda bulunmasının mağdur yönünden küçük düşürücü söz ve davranış niteliğinde bulunduğu birlikte değerlendirildiğinde mağdur kadına karşı psikolojik şiddet kapsamında kaldığı ve eylemin sosyal medya, iletişim aracıyla gerçekleştiği kanaatiyle Tanju Özcan hakkında önleyici tedbir kararı vermek gerekmiştir."

Hacer Çınar

30 GÜNE KADAR HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR

Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen ve Tanju Özcan'ın eylemini ilk devam ettirmesi halinde 10 güne kadar, daha sonra karara yönelik her aykırı hareketinde ise 30 güne kadar hapis cezası verilebileceğinin belirtildiği karar ise şu şekilde:

"Tanju Özcan'ın hakkında verilen karar, korunan Hacer Çınar'a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, aleyhine önleyici tedbir istenilen Tanju Özcan'ın korunan Hacer Çınar'ı iletişim araçları ile veya sair suretle rahatsız etmemesine, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam edeceğinin anlaşılacağı hallerde re'sen veya talep üzerine tedbir süresinin veya şeklinin değiştirilebileceğinin, kaldırılabileceğinin veya aynen devamına karar verilebileceğinin ihtar olunmasına, aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verileceğinin bu kararın tebliğ sureti ile şiddet uygulayana ihtar olunmuş sayılmasına, iş bu tedbirin 30 gün süre ile geçerli sayılmasına karar verilmiştir."

TÜRKİYE'DE İLK

Böylece Kadına Karşı Şiddet Yasası kapsamında Türkiye'de ilk kez bir belediye meclis üyesinin belediye başkanından korunmasına karar verilmiş oldu.

TANJU ÖZCAN: BEN OLAYIN MAĞDURUYUM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li kadın belediye meclisi üyesi Hacer Çınar'a yönelik tepki çeken sözleriyle ilgili kendini savundu. Bolu Belediye Meclisi Toplantısı'nda konuşan Özcan, mağdurun kendisi olduğunu belirterek, "16 Mayıs'ta bir meclis toplantısı yapıldı. Bu meclis toplantısında bazı diyaloglar geçti. Ne oldu da 16 gün geçtikten sonra birden bire bir linç kampanyasına maruz bırakılmaya çalışıldım. Aklınıza yeni mi geldi? Arkadaşlar ben olayın mağduruyum. Bir de çıkmış bazıları özür dile diyor. Ne özür dileyeceğim. Özür dilenecek bir şey yapmadım ben. Başta Ömer Çelik ve AK Parti Milletvekili Arzu Aydın olmak üzere, AK Parti'nin siyasi temsilcileri olmak üzere onlardan özür bekliyorum. Bu işler o kadar kolay ucuz mu yahu? Olayın mağduruyuz biz. Bir de eylem yapılıyor. Eylem yapmaya başlamışsınız bu güzel. Muhalefete hazırlıktır bu." diye konuştu.

Tanju Özcan, "Ben mağduruyum olayın diyorum. Eşim gelmiş korkudan" diyerek, salonda bulunan eşine dönerek, "Bir şey olmaz hanım, korkma. Biz kurda kuşa kendimizi yem etmek istemeyiz merak etme." dedi. Özcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben hayatım boyunca kadınlara saygısızlık yapmadım. Geçen sefer bir olayı anlattım. Bundan dolayı yanlış anlaşılmaya açık diyerek amasız ve fakatsız özür diledim. Ama bu olayda özür dilenecek olan kişi benim."

Kaynak: DHA



