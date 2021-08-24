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'Türkiye'de iltica merkezi kurulacak' iddiasıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

24.08.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'de iltica merkezi iddiasını net bir şekilde bir kez daha yalanladı.

'Türkiye'de iltica merkezi kurulacak' iddiasıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'de iltica merkezi iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Afganistan'dan tahliyelerle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İNGİLİZ BASININDAKİ "TÜRKİYE'DE GÖÇ MERKEZİ" İDDİASI

BBC bu hatasını anladı, hatalı haber için özür diledi. Son derece gerçek dışı bir iddiadır.

Bu haberlerin üzerine bazı muhalefet partileri haberleri gerçekmiş gibi değerlendirerek ülkemize ve bakanlığımıza saldırdı. Diğer taraftan da İngiliz hükümetini de hedef alarak açıklamalar yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin muhalefeti bu yanlışın içine düşmemeli. Bu kadar rencide edici bir durum olmamalı.

Muhalefet bu iddia üzerinden bize saldırdı.

"BİN 61 TÜRK VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİK"

Afganistan'da bin 61 Türk vatandaşını tahliye ettik. 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız daha var. Afganistan'da toplam 4 bin 500 civarında vatandaşımız bulunuyor.

cavusoglu


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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Mevlüt Çavuşoğlu
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