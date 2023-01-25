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Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı! Minik Aras daha 3 yaşındaydı... Uzmanlar Strep A belirtilerine karşı uyarıyor

25.01.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada giderek yayılan Strep A bakterisi birçok ülkede küçük yaşlardaki çocukların hayatını kaybetmelerine neden oldu. Türkiye'de de Strep A bakterisi nedeniyle ilk çocuk ölümü gerçekleşti. Uzmanlar ebeveynlerin Strep A bakterisinin belirtilerine karşı bilinçli olması gerektiğini paylaştı.

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı! Minik Aras daha 3 yaşındaydı... Uzmanlar Strep A belirtilerine karşı uyarıyor

Dünyada birçok Avrupa ülkesinde görülen Strep A bakterisi özellikle çocuklu ailelerin kabusu oldu. Strep A kızıl hastalığı dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonlara neden olabiliyor. Uzmanlar Strep A bakterisine karşı erken önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Aralık ayında Türkiye'de de görülmeye başlanan Strep A bakterisi nedeniyle 3 yaşındaki Aras Sönmez hayatını kaybetti. NTV'ye konuşan ailesi hastalığın ciddiyeti hakkında herkesi uyardı.

DAHA ÖNCEKİLERDEN FARKLI OLARAK VÜCUDUNDA KAŞINMALAR OLDU

Baba Oğuz Buğrahan Sönmez, ''Soğuk algınlığı, grip tarzında hastalıkları oldu. Aras'ı sürekli takip eden doktoruna götürdük. Yaklaşık 10 gündür de evde dinleniyordu. Hastalığı geçiyordu. Bu periyot bir-iki aydır devam etti. Sadece daha öncekinden farklı olarak vücudunda kaşınmalar olduğunu söylüyordu'' açıklamasında bulundu.

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MORARTI KISA SÜRE İÇERİSİNDE BÜTÜN VÜCUDUNA YAYILDI

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Baba Sönmez, ''Bu tarafının morarmaya başladığını gördük. Burnunda pütür pütür olan şeyler morarmaya başlamış. Hemen aklımıza menenjit geldi. Aras'ı o şüpheyle hastaneye götürdük. Hastaneye gitmem 15 dakika sürdü. Kırk dakikalık bir zaman içinde bu morartı Aras'ın bütün vücuda yayıldı. Ondan sonra doktorlar genel bir bilgilendirmeyi yaptı, Aras'ı yoğun bakıma alacaklarına dair. Antibiyotik tedavisine başladık hemen damardan dediler'' dedi. Aras'ın kısa sürede böbrekleri çalışmaz hale geldi, kalbi durarak hayatını kaybetti. Doktorlar ölüm nedeninin Strep A'ya bağlı olduğunu söyledi.

STREP A BAKTERİSİ BELİRTİLERİ

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  • Boğaz ağrısı
  • Ateş
  • Ciltte kızıl benzeri döküntülerin olması
  • Boğazlarda beyaz iltihaplı görünüm
  • Lenf bezlerinde büyüme
  • Damakta oluşan kırmızı noktalar
  • Halsizlik, yorgunluk
  • Kas ağrıları
  • Baş ağrısı

STREP A BAKTERİSİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın belirtilerinin başlamasıyla birlikte 9 gün içerisinde tedavi edilmesi gerekmektedir. Diğer boğaz enfeksiyonlarının hiçbir türünde antibiyotik kullanılması gerekmez ancak Beta’da tedavinin amacı kalp romatizması, böbrek iltihabı gibi komplikasyonları önlemektir. Tedavilerde (alerji olmaması durumunda) tek doz penisilin iğnesi yapılabildiği gibi ağızdan antibiyotiklerin de 10 gün, 20 doz kadar kullanılması gerekir.

STREP A BAKTERİSİ BULAŞICI MI?

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Streptokok A grubu bulaşabilir. Bu nedenle bulaşı önlemek adına da hasta kişilerle sarılmak, tokalaşmak, ortak havlu kullanmak, ortak kaşık kullanmak gibi durumlardan kaçınılmalıdır. Kişisel hijyen tedbirlerine çok dikkat edilmelidir. Antibiyotik tedavisi başlandıktan 24-48 saat sonra bulaştırıcılık sonlanmaktadır. Tedavi almayan kişiler 2-3 haftaya kadar enfeksiyonu bulaştırabilmektedir.

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