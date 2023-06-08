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Türkiye Değişim Partisi üye sayısı kaç? Mustafa Sarıgül açıkladı! İşte CHP'ye katılma kararı alan Türkiye Değişim Partisi üye sayısı

08.06.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi üye sayısı, Mustafa Sarıgül'ün yaptığı son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin CHP ile birleşeceğini duyurdu ve " TDP, Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya ve dik durmaya devam edecektir" ifadesine yer verdi. Peki, Türkiye Değişim Partisi üye sayısı kaç? İşte CHP'ye katılma kararı alan Türkiye Değişim Partisi üye sayısı...

Türkiye Değişim Partisi üye sayısı kaç? Mustafa Sarıgül açıkladı! İşte CHP'ye katılma kararı alan Türkiye Değişim Partisi üye sayısı

Türkiye Değişim Partisi üye sayısı ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar Mustafa Sarıgül'ün açıklaması sonrası hız kazandı. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül "TDP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşme hazırlıkları bugün itibarıyla başlamıştır" ifadesine yer verdi. Birçok kişi " Türkiye Değişim Partisi üye sayısı kaç?" sorusuna yanıt arıyor. İşte CHP'ye katılma kararı alan Türkiye Değişim Partisi üye sayısı...

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ ÜYE SAYISI KAÇ?

Türkiye Değişim Partisi üye sayısı 50.051'dir.

Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkan olduğu Türkiye Değişim Partisi (TDP) 17 Aralık 2020'de kurulmuştur.

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ, CHP İLE BİRLEŞTİ Mİ?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşeceğini açıkladı. Sarıgül yaptığı açıklamada "Yaşamın hangi noktasında nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgası olmaktır" dedi.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN TDP - CHP BİRLEŞME KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün. Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Yaşamın hangi noktasında nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgası olmaktır. İnsan hayatında önemli kararlar alması gereken zamanlar vardır. Devletler ve partiler de böyledir. Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir.

Bir karar vermek zorunda kalırlar ve verdikleri kararla tarihe geçerler. Arkanıza yaslanır ve kurulduğumuzdan bugüne yaşananları gözden geçirin. Hem oy pusulasında hem de Türkiye siyasetinde TDP'ye yer açtık. Çözüm önerilerini ortaya koyduk, şan şöhret peşinde koşmadık. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik."

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