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Türkiye'den önemli bir hamle daha! Bu sabah Mersin'e ulaştı...

19.05.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye denizlerdeki doğal gaz ve petrol aramalarına hız vermek için filosuna çok önemli bir gemi daha kattı. Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na bu sabah ulaştı.

Türkiye'den önemli bir hamle daha! Bu sabah Mersin'e ulaştı...

Son dakika gelen habere göre; Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, sabah saatlerinde Silifke ilçesindeki limanın açığına geldi.

Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, işlemlerin ardından limana yanaşacak.

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Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.

12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, işlemlerin ardından Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan dördüncü gemi olacak.

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Şu anda "Cobalt Explorer" adını kullanan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Mersin Güney Kore
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