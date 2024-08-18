Türkiye'den tepki yağıyor! İsrail askerleri TRT ekibinin aracına kurşun yağdırdı: "Keskin nişancılar doğrudan bizi hedef aldı"

Yaşlı, genç, çocuk, kadın ayırt etmeksizin öldüren İsrail askerleri basın mensuplarını da hedef alıyor. Ordu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğunu öne sürdüğü" bölgede TRT Arabi ekibini hedef aldı.

"SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ 4. KEZ HEDEF ALINDIK"

TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde üzerinde basın yazısının bulunmasına rağmen araçlarını hedef aldığını söyledi.

Berhum, Gazze'de "Savaşın başlamasından bu yana 4. kez basın aracımız, kaskımız, yeleğimiz olmasına rağmen hedef alındık. Han Yunus'un kuzeyinde, İsrail'in güvenli dediği, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olduğu bir bölgeye haber yapmak için gittik." dedi.

"KESKİN NİŞANCI İSRAİL ASKERLERİ DOĞRUDAN BİZİ HEDEF ALDI"

Saldırıya ilişkin Berhum, "Tepelerde konuşlu keskin nişancı İsrail askerleri doğrudan bizi hedef aldı. Hem araca hem de aracın etrafına ateş ettiler. Biz araçtan 5 metre uzaklaştıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca ateş etmeye devam ettiler." diye konuştu.

Berhum, Gazze'de güvenli hiçbir yerin bulunmadığına vurgu yaparak, "İsrail askerleri herhangi bir uyarı yapmadan, doğrudan hedef alıyorlar. Aracımızı doğrudan hedef aldılar, aracın ön camı, yanımızdaki kameramanımız hedef alındı." ifadelerini kullandı.

4 AY ÖNCEKİ SALDIRIDA AYAĞINI KAYBETMİŞ

TRT Arabi Gazze Muhabiri, İsrail ordusunun 4 ay önce düzenlediği saldırıda ayağını kaybettiğini hatırlattı.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İşledikleri suçları örtbas etmeye, uluslararası hukukun keseceği cezayı önlemeye çalışan Netanyahu ve çetesi ne yaparsa yapsın er ya da geç bu yaptıklarının hesabını verecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İsrail güçleri tarafından TRT Arabi’nin Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kendisine, TRT ailesine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kollektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Gazze'de mezarlıklarda bile yer kalmadığını haberleştirmeye çalışırken görevi başında İsrail keskin nişancılarının doğrudan hedef aldığı TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetliyorum. İsrail, soykırım suçlarının yanı sıra Gazze'den dünyaya 'iletişim koridoru' açan TRT'ye ve diğer gazetecilere yönelik saldırı ve katliamlarının da hesabını elbet verecek. TRT muhabiri Sami Berhum'a ve bütün TRT ailesine geçmiş olsun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İşgalci İsrail güçleri tarafından #Gazze'deki TRT ekibine yapılan silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Kalleş saldırıda yaralanan TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyor, tüm TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. TRT, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık ve savaş suçlarını tüm dünyaya duyurarak önemli bir görev üstlenmektedir. Gazetecileri sistematik olarak hedef alan işgalci İsrail, ne yaparsa yapsın Gazze'de işlediği suçların dünyaya aktarılmasını engelleyemeyecek, gerçeklerin üzerini örtemeyecek ve katliamlarını gizleyemeyecektir. Bebek katili İsrailli yöneticiler, hak ettikleri cezayı eninde sonunda çekeceklerdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İşgalci İsrail güçlerinin TRT Arabi’nin Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik yaptığı alçak saldırıyı lanetliyorum. Hiçbir sınır tanımayan bu terörün durması gerekiyor.Uluslararası toplum, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu vahşete karşı harekete geçmelidir. Sami Berhum'a ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik saldırı, hukuk tanımayan işgalci İsrail’in pervasızlığını bir kere daha gözler önüne sermiştir. Gazze’deki katliamın boyutlarını dünyaya anlatmak için üstün bir özveriyle çalışan TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Haydut devlet İsrail, vahşet şaçmaya devam ediyor. Gazze'de yaşanan soykırımı tüm dünyaya anlatan gazetecileri hedef alan İsrail'in TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum. Sami Berhum'a acil şifalar, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm dünya sussa da bizler Gazze'de yaşanan bu katliama karşı insanlığın yanında yer alacağız.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İsrail işgal güçlerinin Gazze'de TRT ekibine düzenlediği silahlı saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Kalleşçe gerçekleştirilen bu saldırıda yaralanan TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyor, tüm TRT camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İsrail askerlerinin Gazze'de yaşananları dünyaya duyuran TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'a saldırısını kınıyor, Berhum'a ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır. İsrail güçlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik saldırısını lanetliyoruz. Hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze’de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Netanyahu ve şebekesi ise işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. Herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu aktarmak üzere ölümü göze alan kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz…Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır