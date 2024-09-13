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  4. Türkiye güzeli İdil Bilgen eleştirilere daha fazla dayanamadı! Takipçi sayısı yüzde 100 arttı ama...

Türkiye güzeli İdil Bilgen eleştirilere daha fazla dayanamadı! Takipçi sayısı yüzde 100 arttı ama...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.09.2024 15:25
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Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında İdil Bilgen, kraliçe seçilerek tacını taktı. Bilgen'in birinci seçilmesi sosyal medyada çok fazla eleştiri aldı. İdil Bilgen hakkında 'Şabaniye' yorumları bile yapıldı. Bilgen hakkında yapılan olumsuz eleştirilere daha fazla dayanamayıp sosyal medya hesabını yorumlara kapattı.

Türkiye güzeli İdil Bilgen eleştirilere daha fazla dayanamadı! Takipçi sayısı yüzde 100 arttı ama...

MYNET-Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. Bilgen'in birinciliği sosyal medyada adeta tartışma yarattı.

İdil Bilgen'in birinci seçilmesi torpil iddialarını da beraberinde getirdi. Bilgen’in, Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olmasından dolayı torpilli olduğu söylentileri de hızla yayıldı.

OLUMSUZ YORUMLARA DAYANAMADI

Hakkında 'Şabaniye' benzetmesi bile yapılan İdil Bilgen olumsuz yorumlara daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesabındaki yorumları kapattı.

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TAKİPÇİ SAYISI ARTTI

Bu arada İdil Bilgen'in sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı da 24 saat içinde yüzde yüz arttı.

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İDİL BİLGEN KİMDİR?

2 numara İdil Bilgen Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. 1.80 boyundaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.
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Miss Turkey'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tebrikler İdil, Türk kadınını en güzel şekilde dünyaya tanıtacağına inanıyoruz. Tacını devreden Miss Turkey World 2022 Nursena Say’a teşekkür ederiz."

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