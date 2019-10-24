Türkiye hakkındaki çirkin iddialarla ilgili Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken açıklama!

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecileri telekonferans yöntemiyle Suriye konusunda bilgilendirdi.

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşmanın uygulanmasından memnuniyet duyduğunu belirten yetkili, "Bir NATO üyesi olan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz. Aynı şekilde Kürtler ile de iyi ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Bölgedeki sivillerin ve dini azınlıkların korunması için Türkler, Kürtler ve diğer müttefiklerimiz ile çalışacağız." ifadesini kullandı.

"AMAÇ TÜM AMERİKAN ASKERLERİNİ SURİYE'DEN ÇIKARMAK"

Suriye'de DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma ihtimaline karşı petrol bulunan alanlarda bir miktar asker bırakacaklarını ifade eden yetkili, "En nihayetinde Trump yönetiminin amacı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çıkarmak. Bunun bir gün olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

NE KADAR ASKER BIRAKILACAĞINI SÖYLEMEDİ

Yetkili, Suriye'de ne kadar asker bırakılacağına ilişkin bir soru üzerine ise bu konunun muhatabının ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) olduğunu belirterek net bir sayı vermekten kaçındı.