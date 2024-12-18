Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Türkiye-İngiltere uçuşunda hareketli dakikalar! Yolcular birbirini ısırınca ortam bir anda gerildi: "Burada çok fazla şey oluyor"

Türkiye-İngiltere uçuşunda hareketli dakikalar! Yolcular birbirini ısırınca ortam bir anda gerildi: "Burada çok fazla şey oluyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.12.2024 17:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den İngiltere'ye giden bir uçak yolculuğu, iki yolcunun koridorda kavga etmesi üzerine hareketli dakikalara sahne oldu. Bir yolcunun diğerini ısırması üzerine sinirler gerildi ve kavga daha da şiddetlendi. Bunun üzerine uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay anı bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı ve TikTok'tan paylaşıldı.

Türkiye-İngiltere uçuşunda hareketli dakikalar! Yolcular birbirini ısırınca ortam bir anda gerildi: "Burada çok fazla şey oluyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Antalya'dan İngiltere'nin Leed şehrine hareket eden bir yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. İki yolcu arasında uçağın koridorun başlayan tartışmanın büyümesi üzerine uçak Bulgaristan'a zorunlu iniş yaptı ve uçak 4 saat rötar yaşadı. Olay TikTok'tan paylaşıldı.

2

Olayın nedenine ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılmazken TikTok'tan paylaşılan görüntülerde diğer yolcuların çığlık sesleri arasında iki yolcunun kavga ettikleri görüldü. Yolculardan biri diğerinin kolunu ısırdı. Bu sırada ikiliyi ayırmaya çalışan uçuş ekibi zor anlar yaşadı. Arka koltuklardan bir yolcu kavga edenlerin üzerine doğru bir şişe fırlattı. Sonunda başka bir adam ikilinin arasına girmeyi başardı ve kavgayı tamamen ayırdı.

UÇUŞ PERSONELİ ZOR ANLAR YAŞADI

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir kullanıcı gönderiye, "Burada çok fazla şey oluyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanların kafa attığını gördüğünüzde İngiltere'de olduğunuzu anlarsınız" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Damat gelinin ihanetini dev ekranda ifşa etti

Damat gelinin ihanetini dev ekranda ifşa etti

 Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

 Canlı canlı kulağından çıkarttı! Anbean kamerada

Canlı canlı kulağından çıkarttı! Anbean kamerada

 Karnı ağrıdığı için hastaneye gitti! 20 cm'lik kaşık çıkartıldı

Karnı ağrıdığı için hastaneye gitti! 20 cm'lik kaşık çıkartıldı
Anahtar Kelimeler:
uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

Damat gelinin ihanetini dev ekranda ifşa etti

Damat gelinin ihanetini dev ekranda ifşa etti

Veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı

Veli öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı

Türkiye-İngiltere uçuşunda olay! Acil iniş yapmak zorunda kaldı

Türkiye-İngiltere uçuşunda olay! Acil iniş yapmak zorunda kaldı

Akıma anne dokunuşu! İki kardeş yapınca eğlendirdi

Akıma anne dokunuşu! İki kardeş yapınca eğlendirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.