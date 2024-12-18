Türkiye-İngiltere uçuşunda hareketli dakikalar! Yolcular birbirini ısırınca ortam bir anda gerildi: "Burada çok fazla şey oluyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Antalya'dan İngiltere'nin Leed şehrine hareket eden bir yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. İki yolcu arasında uçağın koridorun başlayan tartışmanın büyümesi üzerine uçak Bulgaristan'a zorunlu iniş yaptı ve uçak 4 saat rötar yaşadı. Olay TikTok'tan paylaşıldı.

Olayın nedenine ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılmazken TikTok'tan paylaşılan görüntülerde diğer yolcuların çığlık sesleri arasında iki yolcunun kavga ettikleri görüldü. Yolculardan biri diğerinin kolunu ısırdı. Bu sırada ikiliyi ayırmaya çalışan uçuş ekibi zor anlar yaşadı. Arka koltuklardan bir yolcu kavga edenlerin üzerine doğru bir şişe fırlattı. Sonunda başka bir adam ikilinin arasına girmeyi başardı ve kavgayı tamamen ayırdı.

UÇUŞ PERSONELİ ZOR ANLAR YAŞADI

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir kullanıcı gönderiye, "Burada çok fazla şey oluyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanların kafa attığını gördüğünüzde İngiltere'de olduğunuzu anlarsınız" yorumunu yaptı.