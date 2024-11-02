Doktorları bile şaşkına çevirdi! Karnı ağrıdığı için hastaneye giden kadının midesinden 20 cm'lik kaşık çıkartıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Vologda eyaletindeki bir hastaneye giden ismi açıklanmayan kadın şiddetli karın ağrısından şikayetçiydi. Hastaneye giden genç kadının ağrısının nedeninin bulunması için bir dizi röntgen çekildi. Röntgen sonuçlarında ismi açıklanmayan kadın hastanın midesinden 20 cm'lik metal bir kaşık çıkartıldı.

Hastanın acilen ameliyata alındığını belirten Doktor Dmitry Vankov, "Hastaya hemen özofagogastroduodenoskopi uygulandı. Midenin video endoskop kullanılarak incelenmesi tanıyı doğrulama konusunda bize yardımcı oldu. Kaşık özel bir halka ile yakalandı ve yemek borusu yoluyla mideden çıkarıldı." ifadelerini kullandı.