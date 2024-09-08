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  4. Türkiye Narin'e ağlıyor... Cinayette ailenin parmağı mı var? Kahreden haber sonrası çarpıcı iddialar: 'Terlik Narin'in değil' demişlerdi...

Türkiye Narin'e ağlıyor... Cinayette ailenin parmağı mı var? Kahreden haber sonrası çarpıcı iddialar: 'Terlik Narin'in değil' demişlerdi...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.09.2024 11:48
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Türkiye 19 gündür küçük Narin'den gelecek mutlu haberi bekliyordu. Ne yazık ki 8 yaşındaki Narin Güran'dan bugün kahreden haber geldi. Narin'in cansız bedenine erişildi. Narin'e ne olduğu ise hala muamma... Basın mensuplarının edindiği yeni bilgiler ise adeta şaşkına çeviriyor. Narin'in cinayetinden bazı akrabalarının haberdar olduğu ve sustukları da bu bilgiler arasında. Ayrıca Narin'in köyünde yeniden ifade almalar başladı.

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin Güran'ı milyonlar merak ediyordu. Bugün gelen haberle küçük kızın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Adeta arap saçına dönen olayda Narin'in yaşamını yitirmesiyle ilgili öne sürülen iddialar ise hala manşetlerde. Basın mensuplarının edindiği bilgiler, küçük Narin'in cinayetin bazı akrabalar tarafından bilindiği ve saklandığı yönünde...

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CİNAYETTE AİLENİN PARMAĞI MI VAR?

Gazeteci Emrullah Erdinç Sözcü Televizyonu'na telefon bağlantısı yaparak olayla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı. Erdinç'in açıklamalarından ön plana çıkanlar şu şekilde:

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"Cinayetin içerisinde ailenin fertlerinden biri çıkabilir. Birkaç saat sonra yeni gözaltılar gelebilir.

Cesedi çuval içinde tek parça halinde bulundu. Kesinkes öldürüldüğü bilgisi mevcut. Soruşturma ikinci boyuta geçti, artık cinayet soruşturmasına döndü.

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TERLİK DETAYI

Köydeki 20 hanede mercek altında. Oklar Narin'in ailesini gösteriyor.

Jandarmadan aldığım bilgiye göre cesedin sonradan oraya bırakıldığı düşünülüyor.

Çünkü daha önce orada arama çalışmaları yapılmıştı. Daha önceki çalışmada bir terlik bulunmuş, aile terliğin Narin'e ait olmadığını iddia etmişti.

Yeni gözaltı dalgaları olacaktır. Aile fertlerinden başka gözaltılar olacağını düşünüyorum.

Arama çalışmalarına bile katılmayan aile fertlerinden bahsediyoruz."

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"AKRABALARI BİLİYORDU AMA SUSUYORLARDI"

Halk TV muhabiri Ferit Demir ise Narin'in bazı akrabalarının olayı bildiğini ama sakladığını belirtti. Demir'in verdiği bilgiler şu şekilde:

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"Narin'in bazı yakın akrabaları bu olayı biliyordu ama susuyorlardı. Neden sustuklarını tahmin etmek zor değil ancak köyden sadece alıp götüren bilmiyordu. Birçok kişi biliyordu. Ancak sustular. Narin'i görmeme imkanları var mı? Böyle bir şey imkansız. 2 buçuk saatlik süreçte Narin'i kimsenin görmemesinin imkanı yok."

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KÖYDE YENİDEN İFADE ALINIYOR

Habertürk'ten edinilen bilgiye göre, köyde yeni ifade almalar başladı.

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Diyarbakır kayıp
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