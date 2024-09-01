Türkiye Narin'i merak ediyor! 33 bin kişi sorgulandı: 'Bazı iddialar var onları şimdilik söylemeyelim'

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 11 gün geçmesine rağmen hala bir haber yok. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak köyün muhtarı olan amcası Salim Güran gözaltına alınmıştı. Güran'ın telefonundaki mesaj ve aramaları bir uygulama aracılığıyla silmesi şüpheleri arttırırken Narin'in ailesi çapraz sorguya alındı.

TÜM MESAJ VE ARAMALARI SİLMİŞ

Dün gözaltına alınan amca Salim Güran hakkında skandal bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Güran'ın, telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları sildiği ortaya çıktı.

Salim Güran'ın telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edildi. Emniyet ekipleri soruşturma boyunca süreci detaylı incelemeye devam ediyor.

DNA EŞLEMİŞTİ

İHA'da yer alan habere göre; amca Salim Güran ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran’ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği aynı çıktı.

33 BİN KİŞİ SORGULANMIŞ

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Öte yandan Sözcü TV'de yer alan habere göre, Narin'in bulunması için şu ana kadar 33 bin kişinin sorgulandığı bilgisi öğrenildi.

Savcılıktan gelen yeni talimat üzerine Narin'in ailesinin ise çapraz sorguda olduğu biliniyor.

NARİN KAYBOLDUĞU SIRADA AMCA TELEFONUNU KAPATIP...

Gazeteci Ferit Demir ise, "Soruşturma amca Salim Güran'ın üzerine yoğunlaşmış durumda. Aracındaki DNA izleri Narin'inkilerle örtüşmüştü. Soruşturmanın seyri bugün netleşecek. Amcanın telefondaki mesajları sildiği öğrenilmişti. Bunun dışında Narin'in tam kaybolduğu sırada amcanın köyden aracıyla uzaklaştığını görenler olmuştu ve telefonun o sırada kapalı olduğu teknik çalışmalarda ortaya çıktı. Narin'in ne olduğu nereye götürüldüğüyle ilgili bazı iddialar var. Onları şimdilik söylemeyelim. Narin'in araçta götürüldüğü iddiaları söyleniyor. Elimizde kanıt olmadığı için onları söyleyemiyoruz. Bugün yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.