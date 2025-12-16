Mynet Trend

Sultan Oğuz

Türkiye'nin daha doğru kullanılması gereken zenginliği

Kaynaklardan söz ederken genellikle durumu eksiklik üzerinden açıyoruz. Oysa göz ardı ettiğimiz bir konu var ki sahip olduklarımızı gerçekten ne kadar doğru kullandığımız. Çünkü tarımdan gıdaya, üretimden tüketime kadar pek çok alanda elimizde olanı değerlendirmek yerine yok saymaya ya da fazlalık olarak görmeye daha meyilliyiz. Peki neler yapabiliriz, gelin birlikte konuşalım.

Sultan Oğuz

Kaynak yetersizliği olarak gördüğümüz aslında bilgi ve planlama eksikliği olabilir mi?

Türkiye nin daha doğru kullanılması gereken zenginliği 1

Sahip olduğumuz kaynakların ne kadarını tanıdığımız ve ne kadar doğru şekilde değerlendirebildiğimiz hem bugünümüzü hem de yarınımızı belirleyen önemli bir konu. Özellikle tarım alanında birçok ürün ya hiç fark edilmiyor ya da işe yaramaz kabul edilerek göz ardı ediliyor.

Ürünlerin görmezden gelinen potansiyeli

Türkiye nin daha doğru kullanılması gereken zenginliği 2

Üretim süreçlerinde ortaya çıkan yan ürünler genelde fazlalık olarak görülse de bunlar, doğru değerlendirildiğinde ekonomik, çevresel ve kültürel bir artı anlamına geliyor. Bizim örneğimizdeki gibi tarımda seyreltme nedenli, gıda sanayisi ya da mutfakta atılan malzemeler aslında sandığımızdan daha büyük bir değer kaybını işaret ediyor.

Değer sadece coğrafyaya göre şekillenmiyor.

Türkiye nin daha doğru kullanılması gereken zenginliği 3

Bir ürünün değeri genellikle yetiştiği topraktan çok ona yüklenen anlamla şekilleniyor. Bunun en basit örneğini şerbetçi otu bitkisi üzerinden kurabiliriz çünkü Türkiye'de geniş bir bilinirliğe sahip olmayan bu bitki Belçika, Fransa ve İngiltere gibi çeşitli Avrupa ülkesinde en pahalı sebzelerden biri durumunda.

Kaynağı değerlendirememek onu hiç üretmemekten daha büyük bir kayba neden oluyor.

Türkiye nin daha doğru kullanılması gereken zenginliği 4

Bir ürünün çöpe gitmesi o ürün için harcanan su, enerji, emek ve zamanın da yok olması anlamına geliyor. Bu nedenle kaynakların yanlış veya eksik kullanımı hanemize doğrudan israf olarak yansıyor. Üstelik bu israf sadece ekonomik olarak değil çevresel yükü artırma, üretim döngüsünü zayıflatma ve sürdürülebilirliği zorlaştırma noktasında da büyük rol oynar.

Küçük detaylar büyük kazanımlara yol açabilir.

Türkiye nin daha doğru kullanılması gereken zenginliği 5

Kaynak yönetimi her zaman büyük yatırımlar ya da radikal dönüşümler anlamına gelmez. Bu yazıya temel olan tarımda yan ürünlerin değerlendirmek, üretim süreçlerini yeniden yapılandırmak veya gereksiz olarak görülen faktörleri tekrar ele almak gibi adımlarla çeresel olduğu kadar ekonomik kazanımlar da sağlanabilir.

