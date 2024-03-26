Türkiye'nin kanını dondurdular! O müdür ve oğlu hakkında karar verildi: Yaşlı adamı darbetmeden önce "sabretmiş"

Otobüste yaşlı çifti darbeden okul müdürü baba tahliye edildi. Baba-oğul kendilerini "ilk eylemin yaşlı çiftten geldiğini" söyleyerek savundu. İsmet. T savunmasında "18 dakika boyunca kimsenin sabredemeyeceği kadar sabrettim. Ben zalimce ve gaddarca kimseyi darp etmedim" dedi.

Mersin’de 15 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen yaşlı çiftin otobüste darp edilmesiyle ilgili davanın 4. duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık İsmet T. ile 22 Mart’taki duruşmada ’kaçma şüphesi’ olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilen oğlu A.O.T. duruşmaya Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"OLAY İLK GERÇEKLEŞTİĞİNDE HİÇBİR PİŞMANLIK GÖSTERMEMİŞTİR"

Önceki duruşmaya mazeret göstererek katılmayan Ramazan Polat ve Hamdiye Polat, ’alenen hakaret ve tehdit içerikli söz’ kullanımına yönelik suçlamayla ilgili savunma yaptı. Ramazan Polat’ın avukatı Selin Sürmeli de önceki aşamalarda yazılı ve sözlü olarak beyan ettikleri savunmalarının tekrar ettiklerini belirterek, "İsmet T. olayın başlangıcında kamera görüntüleriyle sabit olan olayları inkar ederek adaleti yanıltma eyleminde bulunmuştur. Olay ilk gerçekleştiğinde hiçbir pişmanlık göstermemiştir. Biz bu sebeple İsmet T.’nin takdir indirim hakkından faydalanmamasını talep ederiz. Müvekkillerim kendilerine hakaret içerikli söz sarf etmesi için zorlanmıştır. Haksız tahrike karşı haksız tahrik hükümleri uygulanmayacağından İsmet T.’nin en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

17 yaşındaki A.O.T. ise Ramazan ve Hamdiye Polat’ın beyanlarının ardından, "İlk eylemi babama karşı Ramazan Polat ve eşi gerçekleştirmiştir. Önceki beyanlarımı tekrar ederim" diye konuştu. İsmet T. de, "Ben Ramazan ve Hamdiye Polat’ın, ilk eylemin benim tarafımdan gerçekleştirildiğine yönelik iddiasını kabul etmiyorum. İlk hakaret kesinlikle kendilerinden geldi. Ben 18 dakika boyunca kendilerine müdahale etmedim. Çocuğumu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştım ve ilk eylem de karşı taraftan geldi" şeklinde konuştu.

"18 DAKİKA BOYUNCA KİMSENİN SABREDEMEYECEĞİ KADAR SABRETTİM"

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından Ramazan ve Hamdiye Polat, kendilerine yöneltilen suçlardan beraatlerini talep ettiklerini belirterek, İsmet T.’nin kendilerine yönelik eylemleri nedeniyle de cezalandırılmasını talep etti. İsmet T. ise, "Kendi vicdanımla olayı değerlendirdim ve 18 dakika boyunca kimsenin sabredemeyeceği kadar sabrettim. Ben zalimce ve gaddarca kimseyi darp etmedim. Karşı tarafa hiçbir ceza verilmemesi içimdeki adalet duygusunu zedelemiştir. Şu zamana kadar yaşadıklarımdan dolayı öncelikle hakkımda tahliye kararı ve beraat hükmü verilmesini talep ediyorum. Yaşanan olaylar nedeniyle pişmanım ve özür diliyorum" dedi.

İsmet T.’nin avukatı Tolga Turna ise ilk saldırı eylemini Ramazan Polat’ın yaptığını savunarak, "Karşı tarafa herhangi bir ceza verilmemesini konu alan mütalaayı kabul etmiyoruz. Ayrıca müvekkilim eylemi nedeniyle karşı taraftan özür dileyerek sınırı aştığını da kabul ederek beyan etmiştir. Bu yüzden ceza verilecek ise müvekkilim hakkında basit kasten yaralama suçundan ceza verilmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini ve haksız tahrik indirimi ile iyi hal indirimi uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

OKUL MÜDÜRÜNÜN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Beyanların ardından mahkeme heyeti, İsmet T.’nin Ramazan Polat’a yönelik ’beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama’ suçundan meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kastının ağırlığı ve suçun işleniş biçimini göze alarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunmasından dolayı, cezanın yarısı kadar artırım yapılarak cezasının 3 yıla çıkarılmasına hükmetti. Ayrıca Ramazan Polat’ın vücudunda hayat fonksiyonlarını orta derecede etkileyecek kemik kırığına sebebiyet verdiğinden dolayı, ceza dörtte bir oranında artırılarak 3 yıl 9 aya çıkarıldı. Mahkeme heyeti, cezayı takdir indirimi ile 3 yıl 1 ay 15 güne düşürdü. İsmet T.’nin tutuklulukta geçirmiş olduğu süre, tutuklamanın tedbir maiyetinde olduğu nazara alınarak tahliyesine ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürenin hükmolunan hapis cezasından çıkarılmasına karar verildi.

Öte yandan, Ramazan Polat ve Hamdiye Polat’ın olaylar kapsamındaki hakaret ve tehdit eylemlerinin karşılıklı, fiziki eylemlerinin ise meşru savunma kapsamında yer aldığı değerlendirilerek cezalandırılmalarına yer olmadığına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Aralık 2023’te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana gelmişti. İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartışmış, bu sırada önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





