HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin konuştuğu vahşette kan donduran 'fare zehri' detayı

Türkiye'nin konuştuğu vahşette kan donduran 'fare zehri' detayı

09.07.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesinde kızı Meryem (23) ile torunları Merve (1) ve Ömer İsmail Atsak'ı (3) öldürüp intihara kalkıştığı iddia edilen Öznur Aydın (55) ilk ifadesinde, kızının eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle çocuklarını vurup, intihar ettiğini iddia etti. Öznur Aydın, kızının, önce çocuklarının biberonlarına fare zehri attığını, etkili olmayınca da tabancayı alıp önce çocuklarını öldürdüğünü, sonra da aynı silahla kendisini vurduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin konuştuğu vahşette kan donduran 'fare zehri' detayı

Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Meryem, çocukları Merve ve Ömer İsmail Atsak, göğüs bölgelerinden silahla vurularak yaşamlarını yitirdi. Evde bulunan anneanne Öznur Aydın da aynı silahtan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Anne ve iki çocuğu, dün Ortaköy Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

67a23151d7cbf2ec29880edeba52723e

İLK İFADEYİ SAVCIYA VERDİ

Olayın ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öznur Aydın'ın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Öznur Aydın'ın, soruşturma kapsamında ilk ifadeyi hastanede Cumhuriyet Savcısına verdiği öğrenildi. Öznur Aydın'ın, kızı ve torunlarını öldürdüğü suçlamasını kabul etmediği belirtildi.

5c301daaf42b01f9156919d8dae08c77

'KIZIM ÇOCUKLARINI VURUP İNTİHAR ETTİ'

Aydın'ın ifadesinde, kızının, bankada çalışan eşi Özgür Atsak ile şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, sık sık tartıştıklarını ve bu yüzden sürekli çocuklarıyla yanına geldiğini söylediği öğrenildi. Öznur Aydın, kızı Meryem Atsak'ın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini ve bu yüzden intihar etmeye karar verdiğini anlattığı belirtildi. Öznur Aydın, kızının, önce çocuklarının biberonlarına fare zehri attığını, etkili olmayınca da tabancayı alıp önce çocuklarını öldürdüğünü, sonra da aynı silahla kendisini vurduğunu ileri sürdü. Öznur Aydın, kızı ve torunlarını o şekilde görünce kendisinin de intihar etmeye kalktığını ve aynı silahı alıp kendisini vurduğunu söylediği belirtildi.

SİLAH İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Öznur Aydın'ın iddialarının doğru olup olmadığı, olayda kullanılan silah ve evden toplanan deliller üzerinde yapılacak inceleme sonucu belirlenecek. Silah bu yüzden balistik incelemeye gönderildi. Evden toplanan delil niteliğindeki materyaller de laboratuvar incelemesine gönderildi. Meryem Atsak ve çocuklarının ölüm pozisyonlarının da incelendiği belirtildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özgür Atsak'ın, eşine şiddet uyguladığı iddiasını kabul etmediği belirtildi.

Türkiye'yi dehşete düşüren anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurduTürkiye'yi dehşete düşüren anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Erdoğan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret ettiErdoğan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.