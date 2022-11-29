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Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik olası kara harekatıyla ilgili ABD'den çarpıcı açıklama! "Devriyeler azaltıldı"

29.11.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonları ve olası kara harekatıyla ilgili ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, bölgedeki devriyelerin azaltıldığı bildirildi. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, yakın zamanda mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceği duyuruldu.

Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik olası kara harekatıyla ilgili ABD'den çarpıcı açıklama! "Devriyeler azaltıldı"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

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"DEVRİYELERİ AZALTTIK"

DEAŞ ile mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık." ifadelerini kullandı.

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Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti.

Ayrıca Ryder, Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti.

"TÜRKİYE İLE YAKIN TEMASTAYIZ"

Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Ryder, Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak." dedi. (AA)

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suriye Türkiye abd kara harekatı

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