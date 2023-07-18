HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye onu konuşmuştu! 'Maseratili polis'in davasında karar çıktı

Türkiye onu konuşmuştu! 'Maseratili polis'in davasında karar çıktı

18.07.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda 'Maseratili polis' olarak bilinen ve kamyonetinde ölü olarak bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün (39) trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlandığı davada karar çıktı. Üçgül'ün hakkında 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim, Üçgül'ün hayatını kaybetmesini gerekçe gösterip davanın düşürülmesine karar verdi. İşte detaylar...

Türkiye onu konuşmuştu! 'Maseratili polis'in davasında karar çıktı

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul otobanında meydana geldi. Otomobil sürücüsü avukat Fatih Uzun ile diğer araç sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

01

POLİSİN MAL VARLIĞI İNCELEMEYE ALINDI

Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı.

ca9567c275dce001c611f6bc0b683f28

ORMANDA KAMYONETTE CESEDİ BULUNDU

Geçen 11 Temmuz'da Muğla'nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda, park halindeki kamyonette direksiyona yatar vaziyette bir kişi olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği değerlendirilen kişinin 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Üçgül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Üçgül'ün cenazesi, Gökbel Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

6acc946b88e408347c5b1c0055a4fbef

DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı olayla ilgili Hüseyin Tayfun Üçgül adına 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından Soma 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Tarafların katılmadığı duruşmada, mahkeme olaydan 81 gün sonra 11 Temmuz 2023 tarihinde, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün hayatını kaybetmesini gerekçe göstererek, davanın düşmesine karar verdi.

4a5e52075dc5db7acc221539f6363972

(DHA)

'Maseratili Polis Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cesedi bulundu 'Maseratili Polis Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cesedi bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda korkutan patlama! Sesi duyan kendini dışarı attıBeyoğlu'nda korkutan patlama! Sesi duyan kendini dışarı attı
Anahtar Kelimeler:
polis Maserati

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.