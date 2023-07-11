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'Maseratili Polis' Hüseyin Tayfun Üçgül ölü bulundu! İnfaz mı, intihar mı?

11.07.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir-İstanbul otoyolunda karıştığı kavganın ardından kamuoyunda 'Maseratili Polis' olarak tanınan ve yaşanan süreçte açığa alınan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül’ün ormanda park halindeki araçta direksiyona yatar vaziyette cesedi bulundu. Savcılığın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Üçgül'ün cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilmesi beklenirken, Üçgül'ün intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. İşte olayın detayları...

'Maseratili Polis' Hüseyin Tayfun Üçgül ölü bulundu! İnfaz mı, intihar mı?

Muğla’nın Ortaca ilçesi Kargıcak Yolu’nda bugün saat 16.30 sıralarında ormanda park halindeki araçta direksiyona yatar vaziyette bir kişinin cansız bedeninin görülmesi üzerine yetkililere haber verildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi sonucu, kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği öğrenilen kişinin polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde ilk inceleme yapılırken, Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderilmesi bekleniyor. İntihar ettiği tahmin edilen Hüseyin Tayfun Üçgül, kamuoyunda 'Maseratili Polis' olarak biliniyordu.

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NE OLMUŞTU?

Hüseyin Tayfun Üçgül, İzmir-İstanbul Otoyolu’nda eşine ait Maserati otomobille ilerlerken tartıştığı avukat Fatih Uzun’un bacağını kırmakla suçlanmış, hakkında idari soruşturma başlatılmış ve ardından açığa alınmıştı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre, 22 Nisan’da saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Fatih Uzun ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun’un, Üçgül’e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül’ün ise Fatih Uzun’un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da ’Kimin kim olduğunu bilemezsin’ dediği belirtildi. Fatih Uzun’un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiği yer alırken, bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarılmıştı.

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İddianamede Fatih Uzun’un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül’ün "alenen hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanması gerektiği belirtiliyordu. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istenirken, hakkında ilk olarak İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında görev yeri değiştirilmiş ve açığa alınmıştı.

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Olayın kamuoyuna yansımasının ardından eşi Özlem Üçgül yaptığı açıklamada, internet üzerinden zayıflama çayı sattığını, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 kişi çalıştırdığını belirterek, buradan kazandığı para ile 3 villa, 1 restoran, 1 iş yeri, 2 otomobil sahibi olduğunu belirtmişti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Maserati ceset

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