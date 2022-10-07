Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı yayın bilgileri!

Dünya Voleybol Şampiyonası sporseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Filenin Sultanları galibiyet için Türkiye Sırbistan voleybol maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Sırbistan voleybol maçının tarih, saat ve canlı yayın bilgileri merak edildi. İşte Türkiye Sırbistan Voleybol maçı hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Türkiye Sırbistan voleybol maçı 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak.
Türkiye Sırbistan maçı TRT ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.
8 Ekim Cumartesi
16.00 ABD - Tayland
18.30 Sırbistan - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Kanada
21.30 Polonya - Almanya
Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt
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