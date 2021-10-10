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Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı

10.10.2021 03:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edilerek işgal altındaki bölgeler kurtarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

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Tatbikat, özel kuvvetlerin temsili düşmanın konuşlandığı tepeliklere saldırması ve ele geçirmesi ile başladı. Temsili düşman hattının arkasına havadan çıkartma gerçekleştirilen tatbikatta pusuya düşürülen düşman güçleri etkisiz hale getirildi, zırhlı araçları ele geçirildi.

Keskin nişancıların da hedefleri nokta atışıyla imha ettiği tatbikatta, temsili hedeflere top, havan topu ve füzelerle atış yapıldı.

TEMSİLİ İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELER KURTARILDI

Tank ve zırhlı araçlarla düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirilen tatbikatta özel kuvvetler temsili işgal altında olan yerleşim birimlerini kurtardı. Savaş uçakları da tatbikata katılarak temsili hedeflere atış yaptı.

Tatbikat, "işgalden kurtarılan" tepelere Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının asılması ve helikopterlerin iki ülke bayraklarını açarak uçuş gerçekleştirilmesi ile sona erdi.

Tatbikatı, Nahçıvan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de izledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkiye
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