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  4. Türkiye yargılanmasını beklerken çoktan yurt dışına firar etmiş! Çarptığı kurye ölmüştü, Somali cumhurbaşkanının oğlu sırra kadem bastı

Türkiye yargılanmasını beklerken çoktan yurt dışına firar etmiş! Çarptığı kurye ölmüştü, Somali cumhurbaşkanının oğlu sırra kadem bastı

08.12.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Türkiye Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'u konuşuyor! Mohamud 30 Kasım'da İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarpıp ölümüne neden oldu. Olay sosyal medyanın gündemi taşınınca harekete geçildi. Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı, bugün ise yakalama kararı çıkarıldı ancak Mohamud'un yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı. Üstelik bundan Mohamud'un kazadan 2 gün sonra, bundan ise 6 gün önce kaçtığı belirlendi.

Türkiye yargılanmasını beklerken çoktan yurt dışına firar etmiş! Çarptığı kurye ölmüştü, Somali cumhurbaşkanının oğlu sırra kadem bastı

Kuryelerin yaşadığı kazaları yeniden Türkiye'nin gündemine taşıyan olaydan günler sonra cumhurbaşkanı oğlu Hassan Shekh Mohamud için harekete geçildi. İstanbul'un Fatih ilçesindeki kaza kurye Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu kayıtlara geçti. Mohamud ise adresinde bulunamadı.

KURYE GÖÇER KURTARILAMADI

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Aralık'ta hayatını kaybetti.

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BİLİRKİŞİDEN JET RAPOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koyarak kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud hakkında yeni bir değerlendirme için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti.

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24 SAAT İÇİNDE SAVCILIKTA HAZIR EDİLMESİ TALEBİ

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, "5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu değerlendirmesi" yer aldı.

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Yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine polis gitti. Ancak Mohammed Hassan Shekh Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

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(DHA)

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Kurye Somali kaza
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