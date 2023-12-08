Son dakika | O kazadan sonra kuryelikte yeni dönem! Siparişlerde bir özellik tarihe karışıyor: Somali cumhurbaşkanının oğlu için yeni adım da geldi

KURYELERE 'MAKUL SÜRE' YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şimdiyse kuryelerle ilgili yeni düzenleme yolda. NTV, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının meslekle ilgili hazırladığı yeni taslağın detaylarını paylaştı. Buna göre kuryeler artık teslim aldıkları gönderisi ile ilgili taşıma taahhüdünde bulunamayacak. Alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak. Yani "30 dakikada kapıda" gibi süre taahhütleri tarihe karışacak.