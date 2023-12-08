HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | O kazadan sonra kuryelikte yeni dönem! Siparişlerde bir özellik tarihe karışıyor: Somali cumhurbaşkanının oğlu için yeni adım da geldi

Son dakika | O kazadan sonra kuryelikte yeni dönem! Siparişlerde bir özellik tarihe karışıyor: Somali cumhurbaşkanının oğlu için yeni adım da geldi

08.12.2023 12:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un motosikletli kuryeye çarparak ölümüne yol açtığı kazanın ardından kuryelik mesleğiyle ilgili yeni bir düzenleme yolda. Siparişlerde en çok dikkat edilen özelliklerden biri tarihe karışıyor! Bakanlığın son taslağındaki 'makul süre' detayı yeni dönemi belirleyecek. Mahmud hakkında ise savcılık yeni bir adım attı.

Sipariş yetiştirmeye çalışırken sık sık kaza geçiren kuryeler artık süre sınırından muaf olacak. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı kazadan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yeni bir çalışma içinde olduğu öğrenildi. Çalışmanın detayları gün yüzüne çıktı.

Keşfet

SİPARİŞLERDE YENİ DÖNEM! KURYELER SÜREDEN MUAF OLACAK

CUMHURBAŞKANININ OĞLUNUN ÇARPTIĞI KURYE ÖLMÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANININ OĞLUNUN ÇARPTIĞI KURYE ÖLMÜŞTÜ

Kuryelerin yaptığı kazalar son olarak 30 Kasım Perşembe günü Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, otomobiliyle motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete çarpmasıyla gündeme gelmişti. Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

YAKALAMA KARARI TALEP EDİLDİ

YAKALAMA KARARI TALEP EDİLDİ

Son olarak bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı talep etti. (DHA)

KURYELERE 'MAKUL SÜRE' YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KURYELERE 'MAKUL SÜRE' YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şimdiyse kuryelerle ilgili yeni düzenleme yolda. NTV, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının meslekle ilgili hazırladığı yeni taslağın detaylarını paylaştı. Buna göre kuryeler artık teslim aldıkları gönderisi ile ilgili taşıma taahhüdünde bulunamayacak. Alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak. Yani "30 dakikada kapıda" gibi süre taahhütleri tarihe karışacak.

KURYE MOTOSİKLETLERİ İÇİN DE ŞART GELİYOR

KURYE MOTOSİKLETLERİ İÇİN DE ŞART GELİYOR

Ayrıca kurye teslimi için kaydedilecek motosikletler 10 yaşından, otomobiller 20 yaşından büyük olamayacak.

Bir başka maddeye göre ise kuryelerin reflektif yelekleri üzerinde artık “Kurye” ibaresi olmak zorunda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurye
En Çok Okunan Haberler
"Suç makinesi çıktı" dedi! Ece Ronay'dan olay yanıt: Kanıtlarsanız havlayacağım

"Suç makinesi çıktı" dedi! Ece Ronay'dan olay yanıt: Kanıtlarsanız havlayacağım

Cübbeli Ahmet Hoca aylık kazancını açıkladı! İşte geliri ve mesleği...

Cübbeli Ahmet Hoca aylık kazancını açıkladı! İşte geliri ve mesleği...

O kazadan sonra siparişlerde yeni dönem!

O kazadan sonra siparişlerde yeni dönem!

Görür'den çarpıcı açıklama: Her an deprem olma ihtimali yüzde 47

Görür'den çarpıcı açıklama: Her an deprem olma ihtimali yüzde 47

İmamoğlu'ndan 'Akşener' sorusuna dikkat çeken yanıt

İmamoğlu'ndan 'Akşener' sorusuna dikkat çeken yanıt

'30 kat hızla yayılıyor, herkes her an olabilir' Profesörden önemli uyarı

'30 kat hızla yayılıyor, herkes her an olabilir' Profesörden önemli uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.