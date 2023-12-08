Son dakika | O kazadan sonra kuryelikte yeni dönem! Siparişlerde bir özellik tarihe karışıyor: Somali cumhurbaşkanının oğlu için yeni adım da geldi

Sipariş yetiştirmeye çalışırken sık sık kaza geçiren kuryeler artık süre sınırından muaf olacak. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı kazadan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yeni bir çalışma içinde olduğu öğrenildi. Çalışmanın detayları gün yüzüne çıktı.
Kuryelerin yaptığı kazalar son olarak 30 Kasım Perşembe günü Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, otomobiliyle motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete çarpmasıyla gündeme gelmişti. Kazada ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Son olarak bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı talep etti. (DHA)
Şimdiyse kuryelerle ilgili yeni düzenleme yolda. NTV, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının meslekle ilgili hazırladığı yeni taslağın detaylarını paylaştı. Buna göre kuryeler artık teslim aldıkları gönderisi ile ilgili taşıma taahhüdünde bulunamayacak. Alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak. Yani "30 dakikada kapıda" gibi süre taahhütleri tarihe karışacak.
Ayrıca kurye teslimi için kaydedilecek motosikletler 10 yaşından, otomobiller 20 yaşından büyük olamayacak.
Bir başka maddeye göre ise kuryelerin reflektif yelekleri üzerinde artık “Kurye” ibaresi olmak zorunda.