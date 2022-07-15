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  4. Türkiye'ye gelen Mısırlı müzisyen Mohamed Ramadan ödediği hesapla dudak uçuklattı

Türkiye'ye gelen Mısırlı müzisyen Mohamed Ramadan ödediği hesapla dudak uçuklattı

15.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'ın en ünlü sanatçılarından biri olan 34 yaşındaki şarkıcı Mohamed Ramadan tatil için Türkiye'ye geldi. Önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Ramadan, 5 bin dolar (87 bin TL) hesap ödedi.

Türkiye'ye gelen Mısırlı müzisyen Mohamed Ramadan ödediği hesapla dudak uçuklattı

'Bum Bum' adını verdiği parçasıyla Youtube'da 300 milyon izlenmeye ulaşan Mısırlı şarkıcı Mohamed Ramadan tatil için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da olan ve arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan 34 yaşındaki sanatçı, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekanda görüntülendi.

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87 BİN TL HESAP ÖDEDİ

Oyunculuk ve müzik alanlarında boy gösteren ünlü isim mekanın en özel locasını tuttu. Kalabalık arkadaş grubuyla eğlenen Mısırlı Mohamed Ramadan, gece sonunda 5 bin Dolar yani 87 bin TL hesap ödedi.

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Yaptığı şarkılar ile tüm dünyada şöhrete kavuşan şarkıcı, mekan girişinde kalabalık bir şekilde karşılandı.

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mohamed ramadan
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