Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Türkiye’ye tatile gelen İngiliz turist depremi anlattı! Kaldığı otel büyük hasar aldı...“Nükleer bomba patlamış gibiydi”

Türkiye’ye tatile gelen İngiliz turist depremi anlattı! Kaldığı otel büyük hasar aldı...“Nükleer bomba patlamış gibiydi”

08.02.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde yaşayan Timothy Whiting isimli bir adam yaklaşık 5 yıldır dünya turundaydı. Dünya turunun Türkiye ayağında Hatay’ı ziyaret ettiği sırada Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremle sarsıldı. Otelinin büyük hasar aldığını belirten İngiliz turist, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Türkiye’ye tatile gelen İngiliz turist depremi anlattı! Kaldığı otel büyük hasar aldı...“Nükleer bomba patlamış gibiydi”

Kahramanmaraş merkezli olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem Türkiye tatilinde korku dolu anlar yaşayan İngiliz Timothy Whiting, The Mirror’a deprem ve sonrasındaki kabus dolu anları anlattı. 29 yaşındaki Whiting, insanların diri diri betonun altına gömüldüğünü duyduğunu söyledi.

3

Daha öncesinde de Türkiye’de kaldığı sırada küçük çaplı depremler yaşadığını hisseden Whiting, “Daha önce hayatım boyunca böyle bir durum yaşamadım. Sanki saniyeler veye dakikalar içinde büyük bir savaş olmuş gibiydi. Nükleer bomba patlamış gibiydi.” dedi.

“TAMAMEN FARKLI BİR DÜNYAYDI”

2

Sabah saatlerinde meydana gelen ilk depremde otelinin büyük bir hasar aldığını dile getiren Whiting, “Kapıdan çıkmaya çalıştım ancak her yerde büyük bir gürültü ve panik vardı. Herkes çılgınca kaçıyordu. Çığlık sesleri her yerden duyuluyordu. Binadan çıktık ve daha önce gördüğümüzden tamamen farklı bir dünyaydı. İnsanlar enkaz altında gömülü olanlara ulaşmak için elleriyle kazmaya başladı. Onlara Türkçe ‘Geliyorlar’ diye bağırdım sadece. Elimden başka bir şey gelmiyordu” dedi.

İlginizi Çekebilir

Depremi Adana’da böyle yaşadılar! “Oğlum bu yıkar, hakkını helal et”

Depremi Adana’da böyle yaşadılar! “Oğlum bu yıkar, hakkını helal et”

 Gözyaşlarıyla deprem bölgesinden anlattı! “Çökmüş durumda”

Gözyaşlarıyla deprem bölgesinden anlattı! “Çökmüş durumda”

 İlk depremi atlamışlardı! İkinci depreme de böyle yakalandılar

İlk depremi atlamışlardı! İkinci depreme de böyle yakalandılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depreme twerkle sevindi! Skandal görüntüler...Depreme twerkle sevindi! Skandal görüntüler...
Binaların yıkılma anı böyle görüntülendi! “Yerle bir olmuş”Binaların yıkılma anı böyle görüntülendi! “Yerle bir olmuş”
Bilanço giderek ağırlaşıyor! Binlerce ölü, binlerce yaralıBilanço giderek ağırlaşıyor! Binlerce ölü, binlerce yaralı
Anahtar Kelimeler:
deprem İngiltere

En Çok Okunan Trend Haberler

İlk depremi atlamışlardı! İkinci depreme de böyle yakalandılar

İlk depremi atlamışlardı! İkinci depreme de böyle yakalandılar

Depremi Adana’da böyle yaşadılar! “Oğlum bu yıkar, hakkını helal et”

Depremi Adana’da böyle yaşadılar! “Oğlum bu yıkar, hakkını helal et”

Gözyaşlarıyla deprem bölgesinden anlattı! “Çökmüş durumda”

Gözyaşlarıyla deprem bölgesinden anlattı! “Çökmüş durumda”

Enkazın altından çektiği videoyla gündem yarattı

Enkazın altından çektiği videoyla gündem yarattı

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.