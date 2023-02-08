Türkiye’ye tatile gelen İngiliz turist depremi anlattı! Kaldığı otel büyük hasar aldı...“Nükleer bomba patlamış gibiydi”

Kahramanmaraş merkezli olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki deprem Türkiye tatilinde korku dolu anlar yaşayan İngiliz Timothy Whiting, The Mirror’a deprem ve sonrasındaki kabus dolu anları anlattı. 29 yaşındaki Whiting, insanların diri diri betonun altına gömüldüğünü duyduğunu söyledi.

Daha öncesinde de Türkiye’de kaldığı sırada küçük çaplı depremler yaşadığını hisseden Whiting, “Daha önce hayatım boyunca böyle bir durum yaşamadım. Sanki saniyeler veye dakikalar içinde büyük bir savaş olmuş gibiydi. Nükleer bomba patlamış gibiydi.” dedi.

“TAMAMEN FARKLI BİR DÜNYAYDI”

Sabah saatlerinde meydana gelen ilk depremde otelinin büyük bir hasar aldığını dile getiren Whiting, “Kapıdan çıkmaya çalıştım ancak her yerde büyük bir gürültü ve panik vardı. Herkes çılgınca kaçıyordu. Çığlık sesleri her yerden duyuluyordu. Binadan çıktık ve daha önce gördüğümüzden tamamen farklı bir dünyaydı. İnsanlar enkaz altında gömülü olanlara ulaşmak için elleriyle kazmaya başladı. Onlara Türkçe ‘Geliyorlar’ diye bağırdım sadece. Elimden başka bir şey gelmiyordu” dedi.