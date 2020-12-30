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Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde önemli detaylar ortaya çıktı

30.12.2020 12:23 | Son Güncelleme:
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Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde önemli detaylar ortaya çıktı

Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayeti planladığı şüphesi oluşturan deliller ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre olay yerinde üzerinde kan izi de bulunduğu kaydedilen yırtık ve kirli muayene eldivenleri bulundu. Kemal Ayyıldız'ın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği de öğrenildi.

Maltepe'de yalnız yaşadığı apartman dairesinde katledilen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre olay yerinde, Kemal Ayyıldız'ın cinayeti daha önce planladığı ve hazırlık yaptığı şüphesi oluşturacak deliller elde edildi. Polisin olay yerinde bulduğu deliller arasında üzerinde kan izi de olduğu değerlendirilen kirli ve yırtık muayene eldivenleri ile 'kargaburun' adı verilen pense bulundu. Ayyıldız'ın üst aramasında uyuşturucu madde de ele geçirildi.

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POLİSİ ELİNDEN YARALADI

Polis ekiplerinin olay yerine geldiğinde Kemal Ayyıldız'ın, eve girmeye çalışan güvenlik güçleri üzerine doğalgaz borusunu söküp ateşleyerek püskürttüğü öğrenildi.

Müdahale eden polis memurlarından birini de elinden bıçakla yaralayan katil zanlısının, ilk ifadesinde Aylin Sözer ile sevgili olduğunu söylediği öğrenildi. Sözer ile aralarında önce tartışma ve boğuşma yaşandığını ileri süren saldırganın, Sözer'i bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği de kaydedildi.

Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kameradaMaltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada

Kemal Ayyıldız "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme", "Uyuşturucu madde bulundurmak", Görevli polis memurunu yaralamak", "Görevli memurlara mukavemet etmek" ve "Mala zarar vermek" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

DHA

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