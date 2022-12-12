Türkiye'yi terk eden Tolga Karel ekrana Sıfırıncı Gün ile döndü! Acun Ilıcalı'yı unutmadı: Büyük patron...

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel Türkiye'yi terk edip Amerika'da kendini bambaşka bir hayat kurmuştu. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel ekrana yeni bir diziyle dönme kararı aldı.

TV8 ekranlarında başlayacak olan Sıfırıncı Gün dizisiyle ekrana dönecek olan Tolga Karel fragmanı paylaşıp müjdeli haberi verdi.

"5 yıl sonra geri dönüş" diyen Tolga Karel "Umarım karakterimi beğenirsin. Harika bir ekiple çalışmak benim için gerçekten onur verici" dedi.

Tolga Karel kanalın sahibi Acun Ilıcalı'yı da unutmadı ve "Büyük patron iyi iş çıkardı" yorumunda bulundu.

SIFIRINCI GÜN KONUSU

Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sıfırıncı Gün'ün konusu da merak ediliyor.

Uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkat çeken Sıfırıncı Gün dizisi, Amerika Birleşik Devletleri Miami'den Arnavutluk'a pek çok bölgede yapılacak çekimler ile izleyicinin adeta nefesini kesmeyi hedefliyor.

Dizi suç çeteleri ve polis arasındaki nefes kesen aksiyon hikâyesini konu alacak.



