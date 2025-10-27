Türkler 90 gün vizesiz seyahat edebiliyordu: O ülkeyle vize muafiyeti askıya alınıyor

Türk vatandaşlarının gerek vizesiz seyahat gerekse yatırım için çokça tercih ettiği Karadağ ile vize serbestisi askıya alınıyor. Kararı Karadağ Başbakanı Milojko Spajić duyurdu.

"GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALACAĞIZ"

Başbakan Milojko Spajić, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın Türk vatandaşları için vizesiz seyahat anlaşmasının geçici olarak askıya alınmasına ilişkin karar alacaklarını bildirdi.

'ACİL PROSEDÜR' VURGUSU

Spajić kararın "acil bir prosedür kapsamında" alınacağını vurguladı.

"YOĞUN GÖRÜŞMELER BAŞLATACAĞIZ"

Türkiye ile yoğun görüşmeler başlatacaklarını ekleyen Spajić "Ekonomik faaliyetleri ve ikili olumlu ilişkileri korumak amacıyla, önümüzdeki dönemde, iyi işbirliği ve ortaklık ruhu içinde, karşılıklı çıkarlarımıza en uygun modeli bulmak için Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumartesi günü başkent Podgorica'da 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşına bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Saldırganların Türk olduğu öne sürülüyordu. Karadağ basının aktardığı polis açıklamasına göre olayla ilgili iki Türk vatandaşı tespit edip gözaltına alındı. Ardından 45 Türk vatandaşının daha gözaltına alındığı bildirildi.

KARADAĞ 90 GÜNLÜĞÜNE VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLİYORDU

Türkiye ile Karadağ arasında halihazırda geçerli olan Vize Muafiyeti Anlaşması'na göre; Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren 90 günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebiliyor.

Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat etmek mümkün.