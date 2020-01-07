Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin tanıtımına büyük ilgi

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin tanıtımında Arslanbek Sultanbekov tarafından seslendirilen şarkının klibi sosyal medyada beş günde 20 milyonun üzerinde izleme aldı. Yönetmenliğini Kamil Aydın’ın üstlendiği Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, izleyiciyi Osmanlı Akıncılarının dünyasına götürecek. Film, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girecek.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI KONUSU

‘Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa’yla ittifaka girince Fatih’in akıncıları Lazar’ın planlarını bozmak için harekete geçerler…



