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  4. Tutunamayanlar 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğu Demirkol'un dizisi Tutunamayanlar ne zaman başlıyor?

Tutunamayanlar 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğu Demirkol'un dizisi Tutunamayanlar ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 03.01.2020 21:22 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıllarda 7 numara ve Leyla ile Mecnun gibi dizileri hayata geçiren TRT 1’in, 7 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de başlayacak yeni absürt komedi dizisi Tutunamayanlar'ın ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Güçlü kadrosu ve ilginç hikâyesi ile merakla beklenen TRT 1’in yeni dizisi Tutunamayanlar’ın ilk bölüm tanıtımı yayınlandı.

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz’ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi iddialı isimler yer alıyor.

Güzel oyuncu Yeliz Kuvancı, TRT'nin iddialı absürt komedisi ile ekrana dönüyor.

Kuvancı, yılın en iddialı dizilerinden 'Tutunamayanlar'da, Tarık rolünü canlandıran Doğu Demirkol'un ablası 'Ayşe' karakteriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu, 'Tutunamayanlar' dizisi ile ekrana gelecek olan Yeliz Kuvancı, psikoloji mezunu olan fakat çocuk bakıcılığı yapmak zorunda kalan komedi yüklü bir karakterle TRT1 ekranında olacak.

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TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ GENEL KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çakışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunu iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Tutunamayanlar 7 Ocak Salı saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor!

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