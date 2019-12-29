Tutunamayanlar 1. bölümden ilk fragman yayınlandı! Doğu Demirkol'un dizisi Tutunamayanlar ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz yıllarda 7 numara ve Leyla ile Mecnun gibi dizileri hayata geçiren TRT 1’in yeni absürt komedi dizisi Tutunamayanlar, 7 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de ekran macerasına başlayacak.

Güçlü kadrosu ve ilginç hikâyesi ile merakla beklenen TRT 1’in yeni dizisi Tutunamayanlar’dan ilk tanıtım geldi.

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz’ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi iddialı isimler yer alıyor.

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ GENEL KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çakışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunu iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Tutunamayanlar 7 Ocak Salı saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor!

