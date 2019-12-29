MAGAZİN
  4. Tutunamayanlar 1. bölümden ilk fragman yayınlandı! Doğu Demirkol'un dizisi Tutunamayanlar ne zaman başlıyor?

Tutunamayanlar 1. bölümden ilk fragman yayınlandı! Doğu Demirkol'un dizisi Tutunamayanlar ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 29.12.2019 20:55 | Son Güncelleme

TRT 1'in merakla beklenen yeni absürd komedi dizisi Tutunamayanlar'dan ilk fragman yayınlandı. Doğu Demirkol'un başrolde oynadığı Tutunamayanlar'ın yayın tarihi de belli oldu. Peki Tutunamayanlar konusu nedir, oyuncuları kimler?

Geçtiğimiz yıllarda 7 numara ve Leyla ile Mecnun gibi dizileri hayata geçiren TRT 1’in yeni absürt komedi dizisi Tutunamayanlar, 7 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de ekran macerasına başlayacak.

Güçlü kadrosu ve ilginç hikâyesi ile merakla beklenen TRT 1’in yeni dizisi Tutunamayanlar’dan ilk tanıtım geldi.

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz’ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi iddialı isimler yer alıyor.

1-mLir_cover

TUTUNAMAYANLAR DİZİSİ GENEL KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çakışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunu iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

Tutunamayanlar 7 Ocak Salı saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor!

PARTNERCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklamasıCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması
Behzat Ç.'nin efsane karakteri Çukur'daBehzat Ç.'nin efsane karakteri Çukur'da
Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum! Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğu demirkol Tutunamayanlar Tutunamayanlar oyuncuları Tutunamayanlar dizisi Tutunamayanlar konusu Tutunamayanlar 1. bölüm fragmanı Tutunamayanlar yayın tarihi

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Kendine hayran bıraktı! Bakın kimmiş...

Kendine hayran bıraktı! Bakın kimmiş...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Tutunamayanlar ekibinin atışması: 'Kim onayladı bu diziyi?'

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Tutunamayanlar ekibinin atışması: 'Kim onayladı bu diziyi?'

Behzat Ç.'nin Ercüment'i Nejat İşler Çukur'a dahil oldu!

Behzat Ç.'nin efsane karakteri Çukur'da

Atiye'deki sevişme sahnesine Beren Saat'ten ilk yorum

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Zalim İstanbul 25. yeni bölüm 2. fragmanı! Cenk ve Cemre'nin evlilik oyunu Agah'ı çıldırtıyor!

Zalim İstanbul'da evlilik oyunu gerçek mi oluyor?

Azize dizisi 6. yeni bölümden romantik fragman! Azize ve Kartal'ın aşk dolu sahneleri

Azize dizisinde aşk dolu sahneler!

Jet Sosyete'de Avrupa Yakası nostaljisi! Gülümseten Burhan Altıntop detayı! Volkan ve Aslı yeniden buluştu

Jet Sosyete'de Avrupa Yakası nostaljisi! Gülümseten Burhan Altıntop detayı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.