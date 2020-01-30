Tutunamayanlar 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Tutunamayanlar yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin bulunduğu absürt komedi türündeki yapımın yeni bölümü 4 Şubat Salı akşamı 20:00'da TRT1 ekranlarında olacak.

TUTUNAMAYANLAR 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.



