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Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrem'den Tarık'ı yıkan sözler! Tutunamayanlar 4. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 05.02.2020 02:40 | Son Güncelleme

Tutunamayanlar dizisinin 5. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. TRT'nin absürt komedi dizisi Tutunamayanlar'ın yeni bölümünde Tarık, ilham perisi İlhan ve Lütfü bu defa Rus yazar Puşkin'in yanına gidiyor. Puşkin'in düellosuna tanık olan üçlü ilginç anlar yaşıyor. Diğer yandan ise İrem'in arkadaşına Tarık'ı sevgilisi olarak tanıtması dikkat çekiyor. Ancak İrem'in yalan söylediğini anlayan Tarık yıkılıyor. İşte Tutunamayanlar 5. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Bora Akkaş, Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin bulunduğu absürt komedi türündeki Tutunamayanlar'ın yeni bölümü 11 Şubat Salı akşamı 20:00'da TRT1 ekranlarında olacak.

TUTUNAMAYANLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

İrem'e iş kuracağını söyleyen Tarık, iş kurmak için gerekli parayı bir türlü bulamaz. Para bulabilmek için başını yine türlü belalara sokar. İlhan küsüp gitmiştir. Tarık ve Lütfü'ye küsüp giden İlhan'ı bulmaya çalışır.

Kafeyi geliştirmek için canla başla çalışıp yenilikler düşünen İrem, bulduğu yeni bir fikrini Hikmet'e açar. Öğrencilere verdiği yurt sözünü tutamayan Hicabi, veliler tarafından çocuklarını okuldan almakla tehdit edilince hemen bir plan kurar. İki gün boyunca kimseye karışmayacağına dair söz veren Cemile, başına geleceklerden habersizdir.

TUTUNAMAYANLAR GENEL KONUSU NEDİR?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem’e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık’ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem’in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem’i etkilemenin yolunu iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan’la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi’nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

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