Tuvalet kağıtlarının hızla bitmesinden şikayet eden işletmenin bulduğu çözüm sosyal medyada gülümsetti! "Korona zamanını hatırlattı"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü viral olurken kullanıcıları da gülümsetmeyi başardı. Görüntülerde bir işletme tuvaletlerindeki tuvalet kağıtlarının bitmesine bağlı olarak sürekli yenilenmesi zorunluluğuna ilginç bir yol buldu.

İşletme tuvaletlerine 12 adet tuvalet kağıdı koydu. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Korona zamanını hatırlattı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten akıllıca buldum" yorumunu yaptı.