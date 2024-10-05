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  4. Tuvalet kağıtlarının hızla bitmesinden şikayet eden işletmenin bulduğu çözüm sosyal medyada gülümsetti! "Korona zamanını hatırlattı"

Tuvalet kağıtlarının hızla bitmesinden şikayet eden işletmenin bulduğu çözüm sosyal medyada gülümsetti! "Korona zamanını hatırlattı"

05.10.2024 14:35
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.10.2024 14:35
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Görüntülerde bir işletme tuvalet kağıtlarının hızla tükenmesine buldukları çözümle çok konuşuldu. Tuvalete giden bir müşterinin cep telefonuna kaydederek paylaştığı görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü viral olurken kullanıcıları da gülümsetmeyi başardı. Görüntülerde bir işletme tuvaletlerindeki tuvalet kağıtlarının bitmesine bağlı olarak sürekli yenilenmesi zorunluluğuna ilginç bir yol buldu.

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İşletme tuvaletlerine 12 adet tuvalet kağıdı koydu. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Korona zamanını hatırlattı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten akıllıca buldum" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İşletme Tuvalet kağıdı
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