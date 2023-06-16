Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kiloluk yılan başının üzerinde sallandı

Avustralya’nın Queensland şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan bir adam tuvaletinde bir yılan gördükten sonra ülkede yılan avcısı olarak ünlenen Anthony Jackson’dan yardım istedi. Adamın evine gittiğini belirten Jackson, “Dokuz dakika içinde olay yerine ulaştım. Tuvaletteki yılanı gördüğümde ben de şaşırdım. Birkaç dakika içinde onu lambanın bulunduğu bölümden kanca yardımıyla aşağıya indirdim” dedi.

HABİTATINA GERİ BIRAKILDI

Pitonun olduğu yerden inmek konusunda zorluk çıkartmadığını ifade eden Jackson, “Onu kancayla indirip bir yastık kılıfına koydum. Onu kurtardığımı düşünüyorum çünkü habitatına geri bıraktım” diye konuştu.