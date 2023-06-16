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109 yaşındaki kadının görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

16.06.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta 100 yaşını aşkın bir kadına ait görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. TikTok hesabı ‘auyary13’ tarafından paylaşılan görüntüler viral olurken kısa sürede 600 bini aşkın takipçi topladı. Söz konusu görüntülerdeki kadının 109 yaşında hayatını kaybeden Taylandlı Luang Pho Yai olduğu belirtildi.

TikTok’ta 74 milyon görüntülenmeye ulaşan bir paylaşımda turuncu klasik bir keşiş kıyafeti giyen kadının yatağından kolunu uzatarak yanındaki çocuğun başını sevdiği anlar yer aldı. Görüntülerine Taylandlı Budist keşiş Luang Pho Yai’ya ait olduğu belirtildi. Basında yer alan haberlere göre Yai’nin 22 Mart 2022 tarihinde 109 yaşında hayatını kaybettiği söylendi.

TORUNU SOSYAL MEDYA HESABINI AÇTI

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Ölümünden önce keşişin torumu tarafından açtığı TikTok hesabındaki gönderileri kısa sürede viral oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderisinde yaşlı kadının sevdiği çocuğun torununun torunu videoyu çeken kişinin ise torunu olduğu ifade edildi.

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