109 yaşındaki kadının görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı! İzleyenler gözlerine inanamadı

TikTok’ta 74 milyon görüntülenmeye ulaşan bir paylaşımda turuncu klasik bir keşiş kıyafeti giyen kadının yatağından kolunu uzatarak yanındaki çocuğun başını sevdiği anlar yer aldı. Görüntülerine Taylandlı Budist keşiş Luang Pho Yai’ya ait olduğu belirtildi. Basında yer alan haberlere göre Yai’nin 22 Mart 2022 tarihinde 109 yaşında hayatını kaybettiği söylendi.

TORUNU SOSYAL MEDYA HESABINI AÇTI

Ölümünden önce keşişin torumu tarafından açtığı TikTok hesabındaki gönderileri kısa sürede viral oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderisinde yaşlı kadının sevdiği çocuğun torununun torunu videoyu çeken kişinin ise torunu olduğu ifade edildi.