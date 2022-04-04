Tuvalete gitmek yerine torbanın içine topladı! Ardından metrelerce yükseklikten aşağıya fırlattı

Dublin’de bir inşaatta görev yapan bir işçi, tuvaletini içine doldurduğu bir torbayı metrelerce yüksekten fırlattığı bir video yayınladı. Videoda vinç işçisi olmanın zevkleri hakkında şaka yapan ve dışkı dolu torbayı aşağıya attığı anlarda kahkahalarla tepki veren işçi olayın ortaya çıkmasından sonra işinden kovuldu.

İŞTEN KOVULDU

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan gönderinin ardından açıklama yapan inşaat şirketi, “Kule vinç kabininden bir torba insan dışkısını komşu bir binaya atarken görüntülendi. Bu olay hakkında gerçekten derin üzüntü duyuyoruz. Bu olayı fark eder etmez görevine son verdik. Bir daha başka bir şantiyemizde çalışması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Şirket yetkilileri, işçinin dışkısını attığı binada güvenlik ve hijyen çalışması yapıldığını söyleyerek adamın hareket videosunun paylaşıldığı sosyal medya platformlarından bu içeriklerin sitelerinden kaldırılmasını talep ettiler.



