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Tuvalete gitmek yerine torbanın içine topladı! Ardından metrelerce yükseklikten aşağıya fırlattı

04.04.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan bir inşaat işçisi tuvalete gitmek yerine bir torbanın içine dışkısını topladı. Metrelerce yüksekte bulunan vinçten torbayı fırlatan işçi bu anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımın kısa sürede popüler olmasından sonra inşaat işçisinin kovulduğu açıklandı.

Dublin’de bir inşaatta görev yapan bir işçi, tuvaletini içine doldurduğu bir torbayı metrelerce yüksekten fırlattığı bir video yayınladı. Videoda vinç işçisi olmanın zevkleri hakkında şaka yapan ve dışkı dolu torbayı aşağıya attığı anlarda kahkahalarla tepki veren işçi olayın ortaya çıkmasından sonra işinden kovuldu.

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İŞTEN KOVULDU

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Sosyal medyada kısa sürede popüler olan gönderinin ardından açıklama yapan inşaat şirketi, “Kule vinç kabininden bir torba insan dışkısını komşu bir binaya atarken görüntülendi. Bu olay hakkında gerçekten derin üzüntü duyuyoruz. Bu olayı fark eder etmez görevine son verdik. Bir daha başka bir şantiyemizde çalışması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Şirket yetkilileri, işçinin dışkısını attığı binada güvenlik ve hijyen çalışması yapıldığını söyleyerek adamın hareket videosunun paylaşıldığı sosyal medya platformlarından bu içeriklerin sitelerinden kaldırılmasını talep ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Dublin
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