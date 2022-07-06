Tuvalette düşük yapan genç kadın 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

El Salvador'dan Lesly Lisbeth Ramírez isimli genç bir kadın tuvalete gittiği esnada düşük yaptığını fark etti. Hastaneye kaldırılan genç kadın kürtajın yasak olduğu El Salvador'un polisleri tarafından tutuklandı. Mahkeme Ramírez'in çocuğu kasten öldüğünü iddia edince genç kadın 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BEBEK SAĞLIKLI DOĞDU

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusunda kırsal bir bölgede yaşayan Ramírez, hamileliğini akrabalarından gizleyerek hastane dışı bir doğum yapmış ve bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bebek 37 ila 40 haftalıktı ve sağlıklı doğmuştu.

DÜŞÜK YAPTIĞINI FARK ETMEDİ

Ancak kadın kolektifleri, o sırada 19 yaşında olan genç kadının okul eğitiminin zayıf olduğunu ve kapsamlı bir cinsel eğitim almadığını, bu sebeple vücudunda neler olduğundan habersiz olduğunu söyledi. Ramírez'in dışkılama isteği duyduğu bir akşam aniden ve farkında olmadan doğuma başladığını ve bebeğinin ölü doğduğunu iddia ettiler. Genç kadın bir şeyin ortaya çıktığını hissetti ama bebeği klozete düşene kadar düşük yaptığını fark edemedi.

BOĞAZINDAN YARALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Korkup panikleyen genç kadın ailesi tarafından hastaneye kaldırılınca, polisler tarafından tutuklandı. Ramírez'in mahkumiyeti, savcılar tarafından duruşmada sunulan kanıtlara ve bebeğin ölüm sebebinin keskin bir aletle boğazının 6 kez yaralandığını iddia eden bir adli tıp raporuna dayanıyordu.

PROTESTO ETTİLER

İnsan hakları grupları, kürtajın 1998 yılında ülkede herhangi bir koşulda suç sayılmasından bu yana ilk kez en yüksek cezanın verildiğini söyledi. Eylemciler daha sonra Lesly'ye verilen bu korkunç cezayı öfkeyle protesto ederek sokakları doldurdular.

Lesly'nin, içme suyu ve elektriği olmayan yoksul bir çiftlik işçisi ailesinin yedi kardeşinden biri olduğu bildirildi.



