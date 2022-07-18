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Tuvana Türkay yeni aşkıyla tatilde! Bol bol denize girdi

18.07.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alper Potuk ile bir dönem aşk yaşayan Tuvana Türkay yeni aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu Tuvana Türkay ve sevgilisi iş insanı İzzet Antebi Bodrum'da tatilde yaparken görüntülendi.

Tuvana Türkay yeni aşkıyla tatilde! Bol bol denize girdi

Tuvana Türkay, geçtiğimiz yıl eşi Didem Sarı'dan boşanan İzzet Antebi ile yeni bir aşka yelken açtı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; çift beraber tatil yapıyor. Sevgilisinin kızıyla da tanışan güzel oyuncu plajda görüntülendi.

Taze aşıklar Marmaris'ten sonra rotalarını yine Bodrum'a çevirdi. İkili Gündoğan'daki bir plajın iskelesinde objektiflere yansıdı.

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Kırmızı bikinisiyle denizden çıkarken görüntülenen Tuvana Türkay daha sonra şezlonguna geçip sevgilisi İzzet Antebi ile sohbet etti.

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Türkay, güzelliğiyle meraklı bakışları üzerinde toplayarak ilgi odağı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay
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