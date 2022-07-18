Tuvana Türkay yeni aşkıyla tatilde! Bol bol denize girdi

Tuvana Türkay, geçtiğimiz yıl eşi Didem Sarı'dan boşanan İzzet Antebi ile yeni bir aşka yelken açtı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; çift beraber tatil yapıyor. Sevgilisinin kızıyla da tanışan güzel oyuncu plajda görüntülendi.

Taze aşıklar Marmaris'ten sonra rotalarını yine Bodrum'a çevirdi. İkili Gündoğan'daki bir plajın iskelesinde objektiflere yansıdı.

Kırmızı bikinisiyle denizden çıkarken görüntülenen Tuvana Türkay daha sonra şezlonguna geçip sevgilisi İzzet Antebi ile sohbet etti.

Türkay, güzelliğiyle meraklı bakışları üzerinde toplayarak ilgi odağı oldu.



