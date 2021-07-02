Tüyler ürperten iddialar! 'Elmalı davası'ndaki çocukların öz babası konuştu: Gözlerinde istismarı görüyordum

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Elmalı davasında bu kez öz baba konuştu. Çocukların öz babası Gürhan bey, hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu.

''GÖZLERİNDEKİ KORKUYU VE DEHŞETİ HİSSETTİM''

“İlk ve son defa sizin yayınınızda açıklama yapıyorum” diyen baba isyan etti. Baba, çocuklarının yaşadığı korkunç olayı başta anlayamadığı, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti. “Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi” diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini anlattı.

Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini aktaran baba, “Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum” dedi. Çocukların yalan söylediği yönündeki iddialara ise baba, “Çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum” ifadesini kullandı.

''ZEYTİN TANESİNE HASRET KALMIŞLAR''

Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından konuşan babaanne Günay hanım, çocuklarım dediği torunları için “Zeytin tanesine hasret kalmışlar, onu tabağın altına sakladılar” dedi.

ÜVEY BABA: ONLAR ŞEYTAN

Ardından da çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarına dikkat çeken babaanne, “Bizi döver misin?” diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı. Durumu anneye anlattığında annenin kahkaha atarak, “Anne onlar çok yalancı” dediğinden bahsetti. Üvey babanın ise çocuklar için “Onlar şeytan” ifadesini kullandığını söyledi. Çocuklara hırsızlık yaptırıldığını iddia eden babaanne gözyaşlarını tutamadı. Sonra da çocukların kabloyla dövüldüğünü, sırtlarında değnek kırıldığını ileri sürdü.

(İHA)

