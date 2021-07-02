HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tüyler ürperten iddialar! 'Elmalı davası'ndaki çocukların öz babası konuştu: Gözlerinde istismarı görüyordum

Tüyler ürperten iddialar! 'Elmalı davası'ndaki çocukların öz babası konuştu: Gözlerinde istismarı görüyordum

02.07.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elmalı davası, Türkiye’yi ayağa kaldırmış, korkunç olay infial uyandırmıştı. Çocukların öz babası konuştu. Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından babaanne de canlı yayına bağlandı. İddiaları tüyler ürpertti.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Elmalı davasında bu kez öz baba konuştu. Çocukların öz babası Gürhan bey, hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu.

''GÖZLERİNDEKİ KORKUYU VE DEHŞETİ HİSSETTİM''

“İlk ve son defa sizin yayınınızda açıklama yapıyorum” diyen baba isyan etti. Baba, çocuklarının yaşadığı korkunç olayı başta anlayamadığı, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti. “Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi” diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini anlattı.

Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini aktaran baba, “Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum” dedi. Çocukların yalan söylediği yönündeki iddialara ise baba, “Çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum” ifadesini kullandı.

''ZEYTİN TANESİNE HASRET KALMIŞLAR''

Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından konuşan babaanne Günay hanım, çocuklarım dediği torunları için “Zeytin tanesine hasret kalmışlar, onu tabağın altına sakladılar” dedi.

ÜVEY BABA: ONLAR ŞEYTAN

Ardından da çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarına dikkat çeken babaanne, “Bizi döver misin?” diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı. Durumu anneye anlattığında annenin kahkaha atarak, “Anne onlar çok yalancı” dediğinden bahsetti. Üvey babanın ise çocuklar için “Onlar şeytan” ifadesini kullandığını söyledi. Çocuklara hırsızlık yaptırıldığını iddia eden babaanne gözyaşlarını tutamadı. Sonra da çocukların kabloyla dövüldüğünü, sırtlarında değnek kırıldığını ileri sürdü.

Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! Anne ve üvey baba ilk kez konuştuElmalı Davası ile ilgili yeni gelişme! Anne ve üvey baba ilk kez konuştu

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye geliyor! Tarih belli olduTürkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
PARTNERTürkiye'yi yasa boğan ölüm! Yeşilçam'ın efsanesine böyle veda ettilerTürkiye'yi yasa boğan ölüm! Yeşilçam'ın efsanesine böyle veda ettiler
Normalleşmeyle birlikte akın ettiler! Denizin keyfini böyle çıkardılarNormalleşmeyle birlikte akın ettiler! Denizin keyfini böyle çıkardılar
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

21 faizsiz konut şirketine tasfiye

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.