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Tüyler ürperten ihmal davası! ''Bunun gibisini hiç görmedim''

01.05.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Louisianalı 36 yaşındaki Lacey Ellen Fletcher, ailesinin evindeki bir kanepede ölü bulundu. Tüm vücudu felçli olan genç kadının cesedi dışkıya bulanmış ve erimiş haldeydi. Ebeveynleri şimdi, ihmal ve cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya.

Tüyler ürperten ihmal davası! ''Bunun gibisini hiç görmedim''

Lacey Ellen Fletcher, kendisine kilitli kalma sendromu teşhisi koyulduğundan beri ailesinin bakımındaydı. Bilinci açık ancak tüm vücudu felçli olan genç kadın, 3 ocak 2022 sabahı annesi tarafından ölü bulundu. Annesi Shelia Fletcher’in çağrısının ardından eve gelen ekipler korkunç bir koku ve manzarayla karşı karşıya kaldılar.
Lacey, vücudu dışkı ve idrarla kaplı ve neredeyse erimiş bir halde ailesinin evindeki bir kanepede bulundu. Genç kadının oturduğu kanepe aşınmış haldeydi.

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10 YILLIK İHMAL

KANO

İncelemelerin ardından adli tıp uzmanı kadının bakteriyel enfeksiyonları olduğunu ve Covid pozitif olduğunu belirtti. Ölümün en az 10 yıllık bir ihmalden kaynaklı olduğunu iddia eden Doğu Feliciana Bölge Adli Tıp Uzmanı Dr. Ewell Dewitt Bickham bunun bir cinayet olduğunu iddia etti.

Ebeveynleri Sheila ve Clay Fletcher resmi olarak bir suçla itham edilmediler ve tutuklanmadılar. Ancak Bölge Savcısı Sam D'Aquilla, gördüğü manzaranın ardından jüriden aile hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Muhtemelen bütün vaktini o kanepede geçiren genç kadının idrar ve dışkılama ihtiyacını da oraya giderdiğini tahmin ettiklerini söyleyen savcı, gördüklerinin çok korkunç olduğunu belirtti. D'Aquilla, ikinci derece cinayete ek olarak, Fletcher'ların adam öldürme, sakatlara zulüm veya ihmal ile ölüme sebebiyet vermekle suçlanabileceğini söyledi.

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''KENDİ KARARLARINI VEREBİLECEK KADAR AKLI BAŞINDAYDI''

Lacey'nin ölümüne kadar geçen yıllarda onu anne ve babasından başka birinin görüp görmediği belirsiz. Ailesi, Lacey Fletcher'ın bir sakatlıktan muzdarip olduğunu ancak kendi kararlarını verebilecek kadar aklının başında olduğunu söyledi. Lisedeyken evde eğitim gördüğünü ve gençliğinde ciddi sosyal kaygılar yaşadığını belirttiler. Kızlarının oturma odasındaki kanepeden ayrılmayı reddettiğini de eklediler.

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MAHKEME BEKLENİYOR

GLEY

Sheila Fletcher, kızının yaralarını düzenli olarak temizlediğini, Lacey'nin yemeklerini getirdiklerini, hatta kanepeden ayrılmaktan korktuğu için havluya veya yere idrarını ve dışkısını yapmak istediğini söyledi. Ayrıca Lacey'nin hasta olmadığı için 10 yıldır doktora gitmediğini iddia ettiler.

Ebeveynlerin 2 Mayıs’ta mahkemeye çıkması bekleniyor. Tanıyanlar ise, böylesi bir durumu bu insanlarla asla bağdaştıramadıklarını belirtiyorlar.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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