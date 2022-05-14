Tuzla'da feci kaza! Otomobil otobüse çarptı, ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hasan Kandemir'in kullandığı otomobil, şoför değişimi için emniyet şeridinde park halindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Hasan Kandemir ile oğlu Hüseyin Kandemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FECİ SON

Sürücünün eşi Kader Kandemir ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Tuzla Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan otobüsün yolcuları olay yerine gelen başka bir otobüse nakledildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

(AA)

