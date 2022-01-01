TV yayın akışı 1 Ocak 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 1 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 1 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)

16:15 Milyarder (Yerli Sinema)

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

01:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

03:45 Öfkeli Aşıklar

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)

12:00 Destan

15:00 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)

04:10 Maria İle Mustafa

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:00 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye

16:00 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Bizum Hoca 2 (Yerli Sinema)

22:15 Şarkılar Bizi Söyler

02:15 Dinozorlar Çağı (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Geniş Aile

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:25 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Mahkum

16:00 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen? (Yeni Yarışma)

00:45 Mahkum

05:30 Elkızı

06:30 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Pulsar

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Yabancı Sinema)

13:00 Kiralık Aşk

15:30 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)

22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema(

00:45 Annemizi Saklarken

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)

10:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

16:30 Yargı (EXXEN Dizi)

17:00 Arabeskin Aşk Kadınların (EXXEN Dizi)

18:00 Gibi (EXXEN Dizi)

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:30 Doğa İle Mücadele

09:30 Tozkoparan İskender

11:00 Yeni Hayat

13:10 Seksenler Yılbaşı Özel

17:40 3’Te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı- Kurban

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

04:00 Gönül Dağı-Kurban

