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  4. TV yayın akışı 10 Ocak 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 10 Ocak 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

10.01.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Ocak 2022 Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 10 Ocak Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2, Diriliş, Deliha, MasterChef Türkiye, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 10 Ocak TV yayın akışı...

TV yayın akışı 10 Ocak 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 10 Ocak Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 10 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 10 Ocak Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 10 Ocak 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 10 Ocak Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

10 OCAK PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Üç Kuruş
02:45 Aziz
05:00 Aşk Laftan Anlamaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çinli Satıcı (Yabancı Sinema)
01:45 Çinli Satıcı (Yabancı Sinema)
03:15 Gelinim Mutfakta
05:30 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
22:30 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)
00:00 Maske Kimsin Sen?
02:30 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)
04:00 Kefaret
05:45 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Deliha (Yerli Sinema)
22:30 Deliha (Yerli Sinema)
00:30 Kaderimin Oyunu
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Dizi

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Diriliş (Yabancı Sinema)
23:05 Doğu Ekspresinde Cinayet (Yabancı Sinema)
01:15 Bir Zamanlar Çukurova
04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem
08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23:20 112 Acil Çağrı
00:40 Soluk (Yerli Sinema)
02:20 Şehrime Hoş Geldiniz
02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

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atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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