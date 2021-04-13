TV yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 13 Nisan Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 13 Nisan Salı kanalların yayın akışında neler var? 13 Nisan Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 13 Nisan Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 13 Nisan Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)
01:45 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme (Yabancı Sinema)
03:00 Ramo
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yeni Bölüm)
00:20 Akıncı
02:45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04:55 Hz. Ömer
05:35 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Camdaki Kız
08:00 Arda’nın Mutfağı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)
23:45 Ölüm Kalım Evi
01:30 Çok Güzel Hareketler 2
02:30 M. Fatik Çıtlak İle Sahur Vakti
04:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
05:30 Güllerin Savaşı
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Memet Özer İle Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Baraj (Yeni Bölüm)
23:45 Masumiyet
02:00 Savaşçı
02:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04:45 Savaşçı
06:15 Kadın
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Ana Haber
20:00 Adalet Birliği (Yabancı Sinema)
22:30 Adalet Birliği (Yabancı Sinema)
00:30 Dört Köşeli Üçgen (Yerli Sinema)
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:55 Mesnevi’den Hikayeler
08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:00 Acemi Anneler
16:10 Maveraya Yolculuk
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
23:45 Maveraya Yolculuk
01:15 Gönül Dağı
02:35 Mesnevi’den Hikayeler
03:00 Sahur Bereketi
04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
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