TV yayın akışı 14 Haziran 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 14 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 14 Haziran Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 14 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 14 Haziran 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 14 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam (Yeni Dizi)
23:00 Kahraman Babam
01:45 Cam Tavanlar
04:00 Kahraman Babam
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı (Yeni Bölüm)
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:00 Kuruluş Osman
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)
22:45 Aşkın Tarifi
01:45 Gelinim Mutfakta
04:15 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Sen Çal Kapımı
14:00 Şevkat Yerimdar
16:00 Yasak Elma
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Şef Akademi
22:30 Sen Çal Kapımı
01:30 Şef Akademi
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
00:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Yerli Sinema)
02:30 Kaçak Gelinler
04:30 Yüksek Sosyete
05:30 Güzel Köylü
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda
06:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:00 Vuslat
11:00 Tozkoparak
12:40 Kalk Gidelim
15:50 EURO 2020 İskoçya-Çekya
18:00 Ana Haber
18:50 EURO 2020 Polonya-Slovakya
21:00 Kupa Akşamı
21:50 EURO 2020 İspanya-İsveç
00:10 Teşkilay
02:40 3’Te 3
04:10 Kalk Gidelim
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